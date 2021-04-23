Без золотого унитаза: туристов предупредили о дефиците дорогих отелей в Сочи

Даже в апреле сочинские пляжи уже заполнены Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Туроператоры предупредили отдыхающих о дефиците хороших отелей в Сочи. В этом сезоне курорт ожидает большой наплыв туристов. Такие прогнозы делают специалисты индустрии гостеприимства после прекращения полетов в Танзанию и Турцию. В городе надеются принять более 4 млн гостей.

Но, похоже, традиционная ассоциация с отдыхом в Сочи - дорого-богато - будет доступна не всем. Фешенебельные номера разлетаются как горячие пирожки.

- Начиная с майских праздников, в Сочи стартует высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской мэрии.

Россияне не хотят экономить на отдыхе и скупают люксы в бутик-отелях. Цена номера с мебелью из красного дерева – от 80 тысяч рублей в сутки, с золотым унитазом и джакузи – от 130 тысяч рублей.

В большинстве дорогих отелей как в Горном так и в Прибрежном кластере уже практически не осталось номеров на лето. Особым спросом пользуется вариант all inclusive.

В городской мэрии уточнили, что в апреле в Сочи стоимость одного дня проживания в санаторно-курортном комплексе по системе "все включено" при двухместном размещении составит 8050 рублей с человека, при одноместном размещении - 12550 рублей.

ВСЯ НАДЕЖДА НА «СЕВЕРНОЕ КРЫЛО»

В такой ситуации туристы все чаще останавливают внимание на «северном крыле» Сочи – Лазаревском районе. В тихих курортных поселках отдых обойдется значительно дешевле – в среднем на 15-20 процентов. Дорогие отели здесь тоже есть – небольшие, тихие, но не менее комфортные.

- Цены в ближайшее время в Сочи поднимутся на 5-10 процентов из-за дефицита номеров, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления научных исследований, доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского госуниверситета Сергей Доморат. - Туристам советую обратить внимание на частный сектор - мини-гостиницы северной части курорта, где тоже есть варианты почти президентских номеров.