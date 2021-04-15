Сочи рассчитывает принять рекордное число туристов

Фото: sochi.ru.

Власти Сочи рассчитывают принять рекордное число туристов. Курорт готовится к встрече более 4 млн гостей.

- Мы ожидали принять с мая по сентябрь около 4 миллионов гостей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» глава города Сочи Алексей Копайгородский. – Но после прекращения полетов в Танзанию и Турцию, очевидно, что цифра может быть гораздо больше.

По словам мэра, департаменту курортов и туризма поручено разработать систему оповещения о загруженности номерного фонда, установить в гостиницах и отелях информационные стойки. Кроме того, в городе будет открыта «горячая линия» для туристов, чтобы каждый гость курорта знал, куда можно обратиться за помощью в случае необходимости.

Алексей Копайгородский обратил внимание, что огромная нагрузка в сезон ляжет на транспортный комплекс. О курорте отдыхающие будут судить во многом по ситуации на дорогах. Поэтом к маю разработают эффективную схема логистики летнего сезона, схему работы со службами такси и каршеринга, продумают возможность организации перехватывающих парковок.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что, начиная с майских праздников, в Сочи стартует высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось.

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