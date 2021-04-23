Отпросился в туалет и не вернулся: Загадочное исчезновение школьника на Кубани поставило полицейских в тупик

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15-летний ученик сельской школы в Староминском районе исчез при загадочных обстоятельствах. Как удалось узнать «КП» - Кубань», Игорь Сергеев (имя здесь и далее изменено — Авт.) пропал, когда вышел из собственного дома. Здесь он живет вместе с отцом и бабушкой. Вечером подросток пошел в уличный туалет, что находится во дворе, но обратно не вернулся.

Когда родители заметили, что мальчика слишком долго нет, начали его звать, но никто не откликался. Тогда они стали осматривать территорию около дома, но ребенка нигде не было. С заявлением об исчезновении сына в полицию обратился отец.

- На звонки сын не отвечает, телефон он взял с собой, но, похоже, смартфон выключен, - рассказывал в отделе полиции мужчина. - Я переживаю за него, у сына проблемы со здоровьем.

Известно о пропаже мальчика было немного, это и поставило в первые часы после исчезновения полицейских в тупик.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на учете в отделе по делам несовершеннолетних Игорь не состоит, ранее, правда, он уже уходил из дома, но всегда его удавалось найти.

- Нареканий на семью никогда не было. Они проживают в частном доме, где три комнаты, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Школьник жил в отдельной комнате, где у него собственная кровать. Санитарно-гигиенические условия проживания удовлетворительные.

На поиски школьника ориентировали наружные наряды полиции. Пропажа подростка не оставила равнодушными многих жителей района - в социальных сетях они писали сообщения с просьбой помочь.

К счастью, школьника нашли.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, мальчик жив и здоров, у него нет никаких травм.

- На следующий день ребенок обнаружен в соседнем поселке, угрозы его жизни нет, - уточняют в краевом главке.

Все обстоятельства его отсутствия дома выясняют полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кубани при загадочных обстоятельствах три месяца назад пропала 15-летняя школьница: что известно на данный момент

За это время девочка ни разу не вышла на связь с родными, не дает о себе знать она и друзьям (читайте далее)