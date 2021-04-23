Кто обокрал императрицу Екатерину II: долг за работу над памятником чиновники повесили на скульптора

Памятник Екатерине Великой открыли в 2006 году Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Памятник Екатерине Великой работы скульптора Александра Аполлонова в Краснодаре появился 15 лет назад. Его поспешно открыли 8 сентября 2006 года. На Кубани отмечали столетие основания губернского города – Екатеринодара, построенного на земле, дарованной запорожским казакам государыней-императрицей. Вот в ознаменование этого юбилея и задумался этот масштабный для провинции проект. Под него выделили тогда колоссальный бюджет - в 180 миллионов рублей. Но деньги до Аполлонова дошли не все.

- Смешно вспомнить, но торопились так, что открыли с недоделками, которые и сейчас видно, - говорит сын известного мастера Иван Аполлонов.

На фонарях не было двуглавых орлов Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

На постаменте и теперь не хватает деталей: двуглавых позолоченных орлов на фонарях и орнаментальной окантовки в виде свитка (картуша). Но незаметные глазу обывателя элементы так и не появились на памятнике.

- Тогдашний минкульт в итоге подал иск на отца, что в работе недостает фактуры на три миллиона рублей, - рассказывает "КП" - Кубань" сын Аполлонова. - Судебные тяжбы затянулись на долгие годы.

Более того, летом 2016 года Александр Аполлонов трагически погиб в автокатастрофе и этот "долг" повесили на его сыновей.

Одного такого картуша нет по сей день Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

- В итоге со сменой руководства региона все судебные разбирательства были прекращены, - говорит Иван Аполлонов. - Но факт такой имелся, да.

Екатерина дореволюционная

Александр Аполлонов, взявшись за эту работу, изучал архивные материалы, чертежи, рисунки. Хотя сама идея создания памятника в Екатеринодаре принадлежала скульптору Михаилу Осиповичу Микешину (1835-1896).

Почему именно Микешину доверили работу над созданием памятника? Ну, во-первых, Михаил Осипович был при дворе, так сказать, в фаворе, а к тем временам (1892-1895) за плечами мастера были уже такие знаковые работы, как скульптурный ансамбль «Тысячелетие Руси» в Новгороде, памятники императору Александру II в Ростове-на-Дону, сербскому князю Михаилу Обреновичу в Белграде, португальскому королю Педро IV в Лиссабоне. Но самое главное, что Микешин особо был отмечен при дворе за работу над созданием памятника Екатерине Великой, установленного в 1873 году в Санкт-Петербурге. Так что, совсем не удивительно, что в конечном итоге екатеринодарская императрица мало чем отличалась от питерской.

Дореволюционный памятник бесследно пропал

Увы, но до реализации своих работ в металле и камне Михаил Осипович не дожил. Он скончался в 1896 году, так и не закончив эскизы будущего памятника. Продолжил работу над микешинским проектом одесский художник и скульптор, владелец «единственных на юге России» бронзо-литейных мастерских, 36-летний Борис Эдвардс. Но одесситу с британскими корнями за годы работы над проектом пришлось на собственной шкуре испытать всю силу губернской местечковой бюрократии.

В Екатеринодаре не очень хотели расставаться с деньгами, поэтому Эдвардса кормили обещаниями, постоянно торговались в цене, а в итоге художника просто обманули.

Но памятник в честь тезоименитства Екатерины горожане все же увидели. Его открытие состоялось в 1907 году в сквере неподалеку от Войскового храма святого Александра Невского. В идеале получилось так, как и задумывал Михаил Микешин - императрица, облаченная в порфиру, держит в руках скипетр и державу. В центральной части постамента - текст Жалованной казакам грамоты от 1 (12) июля 1792 года. Слева у постамента – князь Григорий Потемкин -Таврический на фоне боевых знамен, справа – казачьи атаманы – отцы-основатели Черноморского казачьего войска Антон Головатый, Сидор Белый и Захарий Чепега. Задняя часть увенчана изображением слепого кобзаря с поводырем. На памятнике выбит перечень побед, одержанных Россией при участии кубанских казаков.

Судьба дореволюционного памятника сегодня так до конца и непонятна. По одной из версий, в 1920 году, когда город заняли красные, памятник разрушили и отправили на переплавку. Молодой Советской республике, якобы, позарез нужен был металл. Но эта версия лишена и логики, и здравого смысла.

Справка «КП»

Скульптура Екатерины имеет высоту 4,2 метра и вес 3 тонны. Общая высота памятника вместе с постаментом – 13,81 м. На изготовление скульптурной композиции было затрачено 25 т бронзы, 12 т чугуна, 250 кг алюминия, а также 80 гр. сусального золота.