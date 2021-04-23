Матвей Сафонов скоро станет папой. Кто такая Анастасия, ставшая женой вратаря «Краснодара» со второй попытки

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Уже скоро Матвей Сафонов впервые станет отцом. Вместе с супругой Анастасией 21-летний голкипер вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу ждут первенца. О том, что девушка беременна, известно узкому кругу лиц. Ребята сразу решили, что афишировать событие не будут.

- Как я знаю, роды ставят уже на лето, – рассказал «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией. – Мне сказали, что ребята ждут девочку.

Фото: instagram.com/motya_39

Сами родители хранят молчание. Около двух месяцев они почти не появляются в социальных сетях. Матвей ограничивается редкими кадрами с матчей и тренировок «Краснодара», Анастасия – одежде в стиле оверсайз. Такие снимки навели подписчиков девушки на подозрения, что она беременна. Они посчитали, что так супруга Матвея прикрывала растущий животик.

«КП» – Кубань» узнала, кто такая Анастасия Сафонова, которая впервые сделает голкипер «Краснодара» и сборной России отцом.

Фото: instagram.com/motya_39

Матвей Сафонов попрощался с холостяцкой жизнью в конце декабря прошлого года. Пара расписалась со второй попытки. Первая сорвалась из-за пандемии коронавируса.

- Из-за коронавируса свадьба получилась скромной. Мы боялись привлечь к себе лишнее внимание – признавался Сафонов в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу». – Конечно, мы были не вдвоем. Но гостей было немного. Мы думали сыграть свадьбу год назад. Но после предложения прошло всего три месяца. Мы не успели. Затем было лето 2020 года – карантин. Это второй отпуск. Мы даже не говорили об этом. Ну и третий отпуск – в декабре. Мы уже решили, что сделаем это, доведем до конца. Люди говорят об этом.

На свадьбу жених и невеста выбрали классические наряды. Матвей – строгий черный костюм, а невеста – белое платье в пол с одним рукавом. На свадьбе были только родные и близкие друзья молодоженов.

Фото: instagram.com/motya_39

- За день до свадьба моя мама сдала положительный тест на коронавирус. В итоге, она смотрела свадьбу в прямой трансляции по телевизору или планшету. У нас везде стояли камеры. Она как бы присутствовала на свадьбе, но только виртуально. Ну а что нам оставалось, не отменять же свадьбу за день?

Избранницей Матвея стала 23-летняя Анастасия Казачек – ныне Сафонова. Судя по снимкам, отношения пары начались еще в 2015 году. Тогда Анастасия выпустила из 25 гимназии в Краснодаре, а вратарь сборной России только закончил девять классов в академии «быков». Вместе с возлюбленной он был на выпускном девушки.

Фото: instagram.com/motya_39

- Настя никогда не была отличницей, – говорит знакомая девушки, с которой она училась. – Но она не троечница, как пишут многие. Это бред. Она была хорошисткой. Не помню даже, чтобы она прогуливала уроки. Конечно, Настя выделялась, всегда следила за собой. Мы думали, она подастся в модели.

Спустя четыре года после начала отношений Матвей сделала Анастасии предложение. Случилось это в августе 2019-го. Казачек сказала: «Да!». Матвей сразу поделился этой новостью с подписчиками. Из-за пандемии молодым людям пришлось отложить торжество.

Фото: instagram.com/motya_39

Спустя три месяца после свадьбы стало известно, что пара ждет ребенка. Сейчас Анастасии 23 года. Она – выпускница Кубанского государственного университета. По образованию девушка – экономист.

Знакомые Анастасии отмечают, что известность мужа никак не сказалась на девушке. Она продолжает вести закрытый образ жизни, редко появляется на публике без мужа.

В инстаграме Анастасии Сафоновой не найти люксовых вещей. Как и раньше, девушка отдает предпочтение сетевым магазинам, чем сильно отличается от подруг современных футболистов.