Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 апреля 2021: более 360 тысяч жителей Кубани получили вакцину от COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» пристально следит за развитием ситуации с распространением коронавируса в Краснодарском крае. По последним данным, за сутки в регионе положительный тест на COVID-19 получили 100 человек. Это один из самых высокий показатель заболеваемости на этой неделе. Ранее в регионе был выявлен 101 новый случай заражения инфекцией.

Лидером по числу заболевших за сутки стал Краснодар. В краевой столице зарегистрировано 27 новых случаев заражения. Следом за ним идет Сочи. Здесь выявлено 18 заболевших. Замыкают тройку Геленджик и Лабинский район, где по шесть инфицированных.

Сдерживать темпы распространения инфекции помогает массовая вакцинация населения. Уже сейчас прививку от коронавируса сделали 363420 человек. Всего в край поставлено 470565 доз вакцины от COVID-19.

- От плана вакцинации привито 13,49%. В категории лиц старше 65 лет привито 194673 человека. Призываю наших кубанцев в таком же темпе проводить вакцинацию. Это нужно для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, тогда сможем остановить заболеваемость – сказал Сергей Зотов, главврач краевой инфекционной больницы, главный внештатный инфекционист края.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 24 апреля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 27 заболевших.

Коронавирус в Анапе 24 апреля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 6 человек.

Коронавирус в Сочи 24 апреля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 18 жителей.

Коронавирус в Геленджике 24 апреля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 7 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 24 апреля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки инфицированные не выявлены.

Коронавирус в Ейске 24 апреля 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась у 3 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 апреля выросло на 100

Заболевших на Кубани каждую неделю становится меньше (подробнее).