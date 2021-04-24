«По форме и в масках»: как прошёл знаменитый казачий парад в Краснодаре

Ровно в 12:00 на главной площади Краснодара начался казачий парад, посвящённый 30-летию реабилитации казачества Фото: Галина КОПЫЛОВА

К параду казаки Кубанского казачьего войска готовились долго. Они целый месяц чеканили шаг, чтобы 24 апреля торжественно без помарок промаршировать по Главной площади Краснодара. Для 2021 года – это большое событие. Во-первых, прошлый пандемийный год не дал провести шествие из-за коронавирусных ограничений. Во-вторых, в этом году шествие парадных расчетов проходит в честь юбилейной, 30-й, годовщины принятия закона о реабилитации казачества.

Построение участников парада Фото: Галина КОПЫЛОВА

20-е и 30-е годы для кубанских казаков были периодом трагических событий. Их называют годами «расказачивания». Людей убивали за принадлежность к этой социальной группе. И только указ 1991 года "О реабилитации репрессированных народов" вернул казакам право возрождать и продолжать свои традиции.

Команда: "Смирно!" Фото: Галина КОПЫЛОВА

Сегодня с раннего утра перекрыли улицы маршрута парада, они временно стали пешеходными, сообщает корреспондент «Комсомольской правды» - Кубань» с места события. Казачье шествие проходит без зрителей, его в прямом эфире транслируют по телевидению.

На парад приглашены ветераны Фото: Галина КОПЫЛОВА

Площадь полностью перекрыта. На нее через металлоискатели полицейские пускают только участников парада, приглашенных и представителей СМИ. Желающие посмотреть торжественное действо горожане россыпью наблюдают через ограждения издалека.

Парад начался Фото: Галина КОПЫЛОВА

Парадные расчеты идеально построены, 3,8 тысяч казаков в шеренгах выдержанно ожидают начала мероприятия. Сегодня их парадную черную форму с красным башлыком дополняют темные маски – таковы требования Роспотребнадзора, эпидбезопасность превыше всего. Средства защиты и у всех первых лиц региона, которые уже заняли свои почетные места на трибуне VIP-персон.

Парад казаков Фото: Галина КОПЫЛОВА

Ровно в 12 часов, как и запланировано, на площади звучит музыка. После праздничной фанфары мощного духового оркестра командующий парадом говорит: «Парад….под Знамя – смииирно! Равнение налееево!». Под «Вечный марш» знаменная группа возглавила колонны казаков.

Казаки чеканили шаг Фото: Галина КОПЫЛОВА

Дальше самая духовная часть мероприятия. Казаки сняли шапки. Под колокольный звон на площадь Почетный караул выносит регалии Кубанского казачьего войска – символы славной победы. За 30 лет возрождения современным казакам есть, чем гордиться.

На площади демонстрируется Жалованная грамота императрицы Екатерины Второй, ставшая для черноморских казаков своего рода «пропиской» на кубанской земле, грамота императора Павла I 1801 года, в которой изъявляется «Монаршее благоволение войску Черноморскому за верность, усердие и отличную доблесть» и Грамота императора Александра I 1803 года, подтверждающая право казаков на кубанские земли.

Ни один церемониал не обходится без символа атаманской власти: Куренной Булавы конца 18 века. На параде присутствуют Знамёна, дарованием которых были отмечены наиболее славные страницы истории Кубанского казачьего войска.

Казаки гордятся и современными святынями – иконами, подаренными Московскими Патриархами и всея Руси Кириллом и Алексием Вторым.

- Регалии Кубанского казачьего войска отражают всю его многовековую славную боевую историю. В 18-ом году они с большими опасностями были вывезены за рубеж, и продолжительное время находились в США. Переговоры о возвращении шли долго и непросто. Благодаря вмешательству руководства нашего региона, священные для каждого кубанца предметы, были возвращены на родную землю. Сейчас регалии войска хранятся в музее-заповеднике Фелицына и выставляются в специально отведенном зале, - прокомментировала на параде корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» официальный представитель ККВ Елена Ретинских.

После торжественного молебна Митрополит Павел поздравил казаков Кубанского казачьего войска.

- Милостью Божией казаки получили возможность возрождать свои традиции. Самое главное – предстоит воспитать новое поколение казаков, которые будут стоять на страже рубежей нашей Родины, - сказал владыка.

Перед началом торжественного шествия с приветственным словом обратился к казакам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Казачество в нашем крае прошло сложный путь – от первых шагов возрождения до уверенного развития. Сегодня вы с честью выполняете свое главное предназначение – верой и правдой служить своей стране и своему народу, - акцентировал глава региона.

А атаман Кубанского казачьего войска казачий полковник Александр Власов отметил, что Кубанское казачество самое многочисленное, он поблагодарил всех, кто принимает непосредственное участие в развития общества.

Закончил свое поздравление атаман словами «Слава России! Слава Кубани! Слава Кубанскому Казачьему войску!». На что в ответ от парадных расчетов раскатисто прозвучало троекратное «Слава! Слава! Слава!».

После гимнов России и Краснодарского края на площади салютная группа стреляет 30- холостыми залпами в воздух. Затем перед трибуной проезжает грузовик с гирляндой Памяти, ее традиционно доставят к подножию Вечного Огня.

Барабанный бой, начинается торжественный Парад. На площади эхом раздается строевой марш. В колонне, не смотря на сильный ветер, проходит вслед за главнокомандующим Знаменная группа. Далее торжественно, чеканя шаг, следуют пешая и конная группы Почетного караула, артисты Кубанского казачьего хора, парадные расчеты исторических отделов и округа войска, казаки-студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Темрюкского филиала Московского государственного университета технологий и управления.

Завершают шествие 30-ой годовщины реабилитации казачества парадные расчеты военнослужащих 1537-го Краснознаменного Кубанского казачьего зенитного ракетного полка, 90-ой зенитно-ракетной бригады поселка Афипский и 378-ой ордена Красной звезды отдельный батальон оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации — где проходят службу казаки районных казачьих обществ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 125 кубанских казаков примут участие в параде Победы в Москве 9 мая.