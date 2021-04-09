125 казаков Кубанского казачьего войска примут участие в Параде Победы в Москве

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В этом году 9 мая в Москве пройдет военный парад, посвященный 76 годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны. Торжественно маршировать в столице будут и кубанские казаки.

- В День Победы по Красной площади торжественным маршем пройдут казаки Баталпашинского, Ейского, Екатеринодарского, Кавказского, Лабинского, Майкопского и Таманского отделов, а также Черноморского округа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Казаки Кубанского казачьего войска проходили специальную строевую подготовку в течение месяца. В Москве их ожидает еще 12 репетиций.

- Возглавит парадный расчет кубанских казаков атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, – сказал вице-губернатор Александр Власов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре военный парад пройдет без зрителей.

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