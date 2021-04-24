Фото: krd.ru.

24 апреля сезон фонтанов стартует в Краснодаре. В краевом центре главное светомузыкальное водное шоу запустят на городской площади. Всего в этот деть в столице Кубани запустят 12 муниципальных фонтанов в городских парках, на площадях и в крупных микрорайонах. В городе начнется праздник воды и света.

Самый масштабный плоскостной светомузыкальный фонтан — на Главной городской площади — заработает после завершения парада исторических отделов Кубанского казачьего войска, посвященного 30-й годовщине реабилитации казачества. Ближе к вечеру включат остальные.

- Это фонтаны в Чистяковской Роще, в парке 30-летия Победы, в парке «Солнечный Остров», в сквере Дружбы народов, на Казачьей площади возле здания Законодательного Собрания Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, что ощутить прохладу ярких брызг можно будет в сквере имени Маршала Жукова (напротив ул. Красной, 35), возле Дома книги на пересечении Красной и Гимназической, у восстановленной Александровской арки на пересечении Красной и Бабушкина.

Кроме того, фонтаны начнут бить на Бульваре Платановом в Юбилейном микрорайоне, в сквере «Фестивальном» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева, в сквере имени Гатова.

26 апреля водное шоу запустят на площади в парке «Городской Сад».

Завершится сезон фонтанов в Краснодаре традиционно в конце октября — начале ноября. А пока впереди – лето!

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что открытие сезона фонтанов в кубанской столице является одним из самых ожидаемых событий весны. Обычно все водные конструкции начинают работать одновременно. А включают их, как только в город приходит настоящее тепло.

В прошлом году в ситуацию вмешался коронавирус - из-за пандемии и введенного карантина водные сооружения заработали лишь в июне.