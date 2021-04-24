Фото: архив КП

Два человека погибли и шесть пострадали в аварии с автобусом на Кубани. Авария произошла в Абинском районе на трассе А-146 Краснодар – Верхнебаканский около 11:00.

- В Краснодарском крае в результате ДТП погибли две пассажирки легкового автомобиля и шесть человек пострадали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не предоставил преимущество рейсовому микроавтобусу «Газель», который ехал по главной дороге, и допустил столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия одна пассажирка автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончалась на месте, вторая –умерла в больнице.

Водитель легкового автомобиля и пять пассажиров микроавтобуса «Газель» доставлены в больницу Абинского района с различными травмами, их личности устанавливаются.

- В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, - заключил представитель пресс-службы.

Похожая авария произошла на этой же трассе в сентябре 2020 года. Тогда аварии с автобусом погибли два человека. В Абинском районе иномарка вылетела на встречку.

На Кубани вечером 23 сентября произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 19:30 на федеральной автомобильной дороге А-146 Краснодар — Верхнебаканский. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и врезался в междугородний автобус «Краснодар-Новороссийск».

В результате ДТП в иномарке погибли водитель и пассажир. Водитель и 13 пассажиров автобуса не пострадали.