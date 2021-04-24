Фото: sochi.ru

Апрельские смерчи заметили очевидцы над побережьем в районе Сочи. На курорте в ближайшие дни ожидается пасмурная, дождливая погода. Фото смерчей на горизонте жители курорта выложили в соцсетях. Но синоптики отмечают слабость весенних «воронок» по сравнению с летними.

- Смерч – это сильный маломасштабный вихрь с вертикальной осью в виде столба или воронки любой интенсивности, направленный от облака к подстилающей поверхности, - сообщили в Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Делая обзор погоды первого весеннего месяца, метеорологи обратили внимание, что в течение марта наблюдалось шесть опасных явлений: сходы лавин в горах 12, 17, 18, 19 и 24 марта и формирование смерча над морем в Адлерском районе 26 марта.

- В марте 2021 года среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы: в прибрежной зоне на 1,3 градуса, составив +6,7 градуса, в Красной Поляне - на 1,4 градуса, составив +3 градуса, - говорится в обзоре.

Большую часть марта наблюдались отрицательные среднесуточные аномалии температуры воздуха, в отдельные дни значительные, до 4-4,5 градусов. В середине месяца наблюдалось три очень теплых дня, с 15 до 17 марта, когда максимальная температура воздуха достигала значений +16-19 градусов.

Осадков в марте выпало больше нормы. За 20 дней - 174 мм (136% от месячной нормы), в Красной Поляне - 202 мм (120% от нормы). Максимальное суточное количество осадков выпало 23 марта и составило в Сочи 55 мм, в Красной Поляне – 29 мм.

К концу марта высота снежного покрова в горах составила от 15 см в нижней высотной зоне до 3,5 м в высокогорье, снеговая линия на северных склонах располагалась на высоте более 700 м над уровнем моря.

Весной температура морской воды сохраняется в пределах +10-11 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи ожидают смерчи на море. Экстренные службы распространили предупреждение.