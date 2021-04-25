Что посетить в Геленджике на майские праздники

Фото: пресс-службы мэрии Геленджика

Президент России Владимир Путин сделал майские праздники 10-дневным марафоном отдыха. Погода в эти дни обещает радовать в Геленджике теплом, все отели у моря уже забронированы. Заполняемость здравниц в городе-курорте достигнет 85%. На курорте на майские праздники отдыхающих заселят в 30 санаториев и 10 гостиниц: эксперты посчитали – это 25 тысяч мест.

- В Геленджике масса интересных мест для туристов. Но в числе лидеров среди объектов турпоказа - «Сафари Парк» с подъемом на вершину Маркотхского хребта на высоту 500 метров. Отсюда можно увидеть самую большую подкову счастья (Геленджикскую бухту) с высоты птичьего полета, - рассказали в пресс-службе мэрии Геленджика.

А еще можно прогуляться по культурному центру «Старый парк», который создан талантливым скульптором, писателем и архитектором А. Алексеевым. Здесь чувствуешь и античную Грецию, и древнеегипетские мотивы, и эпоху Ренессанс, и крестовый поход, и японские скульптуры и многое другое.

В аквапарке «Золотая бухта», который входит в топ престижных водных комплексов в Европе, туристы получат незабываемые впечатления.

В числе мест обязательных для посещения и культурно-гастрономический центр «Марьина усадьба», где для отдыхающих проводят винный дегустации, а профессиональный сомелье расскажет о всех тонкостях аромата и вкуса напитка богов.

При посещении культурного-развлекательного парка «Олимп», гостям советуют подняться по канатной дороге к вершине Маркотхского хребта, чтобы побывать в часовне в честь святого Серафима Саровского.

Погрузиться в атмосферу невероятных достижений науки и техники, узнать об удивительном покорении человеком просторов Вселенной, начиная с первого полета и до наших дней, можно в единственном на Юге России «Музее космонавтики».

А своими глазами увидеть настоящий древний военный лагерь с действующими античными боевыми машинами и живыми легионерами, оружейную комнату с коваными и кожаными доспехами, оружием и снаряжением легендарной армии, а также пройти «Школу гладиаторов» можно в «Римском парке».

Другая страница истории открывается туристам в Греческом культурном центре.

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Дольмен» гости заряжаются духовной энергией и укрепит своё здоровье целебными свойствами зизифуса (унаби), который выращивается на территории хозяйства.

БУДЬ В КУРСЕ

Геленджик - это в первую очередь здравница, где лечит сама природа, которая одарила город уникальным горно-морским сухим субтропическим климатом средиземноморского типа.

Помимо лечебных и восстановительных процедур при различных заболеваниях, санатории предлагаются услуги высококвалифицированных косметологов, SPA–программы. Они основаны на инновационных достижениях современной индустрии красоты, использовании новейшего оборудования и препаратов.