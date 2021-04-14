«Курортный аншлаг»: В Геленджике на майские праздники все отели у моря уже забронированы

Курортный сезон в Геленджике. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Закрытие границы с Турцией прибавит туристов на курортах Краснодарского края. Губернатор Кубани уже высказывался по этому поводу – всех примем, мест хватит. Только в Геленджике на майские праздники отдыхающих заселят только 30 санаториев и 10 гостиниц. Эксперты уже посчитали – это 25 тысяч мест.

- В Геленджике все средства размещения будут работать в праздники со строгим соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, в гостиницах в обязательном порядке осуществляется термометрия гостей, соблюдается масочный режим, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Стоит отметить, что перед стартом курортного сезона, а в этом году он начнется как раз 1 мая, большинство сотрудников здравниц вакцинировали от коронавируса. В санаториях от гостей ждут необходимых медицинских документов, но прививаться перед поездкой на море не обязательно.

- Гости, заезжающие на санаторно-курортное лечение, в обязательном порядке предъявляют санаторно-курортную карту. Для лиц, прибывающих на оздоровление, такого требования нет, также предъявление прививочного сертификата не является обязательным, при этом необходимость наличия отрицательного ПЦР-теста при заезде гостям рекомендуем уточнить в службе приёма конкретного средства размещения, - добавили в мэрии Геленджика.

Наблюдается большой спрос на санаторно-курортный комплекс в майские праздники в Геленджике, и это не считая гостиниц и частного сектора – там уже сейчас аншлаг.

- Спрос на отдых в Геленджике на майские праздники в этом году очень активный, превышает показатели аналогичного периода прошлого года. На сегодняшний день уже забронировано порядка 68% мест в здравницах и пансионатах. Уровень загрузки достигнет порядка 85%. В отелях, которые расположены на первой линии, свободных номеров на первые числа мая уже нет, - сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

По прогнозам экспертов, число туристов в период с 1 по 10 мая достигнет 65 тысяч человек.

Также службы бронирования рассказали, из каких регионов больше всего едут к побережью. По информации экспертов, в Геленджике на майские праздники ожидаются гости из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ставрополя, Воронежа, Санкт-Петербурга и Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От музеев до водопадов: В Сочи к майским праздникам для туристов откроют более 100 экскурсионных объектов

В их числе природные, культурные, исторические и развлекательные достопримечательности курорта (читайте далее)

Лопнет ли Сочи, если закроют Турцию для туристов

В городе ждут более 4 миллионов отдыхающих, для которых уже подготовили почти 2 500 отелей, санаториев и частных гостиниц (читайте далее)