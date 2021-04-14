От музеев до водопадов: В Сочи к майским праздникам для туристов откроют более 100 экскурсионных объектов

Планируют работу с гостями 42 экскурсионные фирмы. Фото: Юлия БАРАНОВА

Сочи в мае ждет наплыв туристов. Ведь Турция закрылась для россиян до середины лета. Готовы ли курорты Краснодарского края стать ее альтернативой? Отпускники оперативно ищут другие варианты отдыха, все чаще останавливая внимание на Сочи. Майский курорт – это не только открытие купального сезона, когда морская вода нагревается до плюс 20 градусов. Последний месяц весны – самое благоприятное время для экскурсий, когда еще не так жарко, но максимально многого зелени и цветов.

В открываются первые маршруты для горных походов Фото: Юлия БАРАНОВА

В департаменте курортов и туризма администрации Сочи «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали, сколько достопримечательностей ждут туристов.

- В этом году к услугам гостей и жителей нашего города доступно 120 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных и иных объектов, - сообщил специалист департамента. - Планируют работу с гостями 42 экскурсионные фирмы.

На горе Ахун Фото: Юлия БАРАНОВА

Он обратил внимание, что во главе угла - подготовка объектов показа и подготовка экскурсоводов. На первичных курсах будут этой специальности обучат 50 человек.

- В качестве эксперимента в прошлом году закуплена партия из 300 штук аудиогидов, с целью проведения экскурсий с соблюдением социального дистанцирования и более качественного предоставления услуг в целом, - продолжил представитель департамента. - В этом году количество аудиогидов будет увеличено до 700 штук.

Существующие маршруты нацпарка и заповедника дополнительно будут оборудованы навигацией Фото: Юлия БАРАНОВА

В ближайшие три года власти курорта видят приоритетной задачей развитие природного туризма, которая реализуется в сотрудничестве с Сочинским национальным парком и Кавказским биосферным заповедником. В частности, предполагается проработка нового туристического кольца с расширением сети пеших маршрутов в горах, протяженностью 40 км, на котором будут обустроены шесть глэмпингов и палаточных лагерей. Часть этого проекта предполагается к реализации уже к летнему периоду.

Существующие маршруты нацпарка и заповедника дополнительно будут оборудованы навигацией, местами отдыха на видовых площадках и всей необходимой инфраструктурой для отдыха на природе. На маршрутах установят стенды с информацией об истории курорта, кавказской флоре и фауне.

Во время курортного сезона в Сочи будут работать 367 нестационарных объектов по реализации туристских экскурсионных услуг. Их внешний облик полностью обновится и будет соответствовать новому брендбуку города.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что, начиная с майских праздников, в Сочи стартует высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

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