All inclusive по-сочински: на закрытие Турции отели курорта ответили заграничным сервисом

По системе "все включено" работает 16 объектов размещения Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Турция закрылась для россиян до середины лета. Готовы ли курорты Краснодарского края стать ее альтернативой? Отпускники оперативно ищут другие варианты отдыха. У россиян уже давно большой популярностью пользуется отдых по системе «все включено». Но теперь ради all inclusive уже не обязательно выезжать за границу.

- По системе "все включено" работает 16 объектов размещения, том числе отель «Прометей Клуб», «Бридж Резорт», город-отель «Бархатные сезоны», спа-отель «Лазурная», гранд отель «Жемчужина», «Маринс Парк Отель» и другие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Есть в Сочи и единственный отель, который оказывает услуги по эксклюзивной системе "ультра все включено". Стоимость одного дня проживания в санаторно-курортном комплексе по системе "все включено" при двухместном размещении составит 8050 рублей с человека, при одноместном размещении - 12550 рублей.

Что означает "все включено" по-сочински? Это проживание в благоустроенных номерах, трех- или четырехразовое питание, пользование бассейном с морской водой и пляжем, экскурсионная программа. Но главная "фишка" курортного отдыха в Сочи - лечение, что не предлагают турецкие отели. Программа аll inclusive с санатории предусматривает набор процедур, прежде всего - для укрепления иммунитета.

Конечно, стоимость отдыха в обычных здравницах, которые не работают по европейской системе значительно ниже - от 4 тысяч рублей в сутки. Но это только питание и проживание. Если приобретать аналогичный набор услуг которые предусматривает программа "все включено", выйдет дороже.

- Начиная с майских праздников, в Сочи стартует высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый высокий спрос на объекты четыре и пять звезд, - сообщила наша собеседница. - С учетом мнения туроператоров и отельеров, мы прогнозируем, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

На лето продано уже порядка 75% номеров в сочинских здравницах. В ряде объектов размещения - до 100%. Впечатлиться туристы смогут и завтраками, обедами и ужинами в Сочи. Мы прошлись по отелям курорта и посмотрели, чем и как кормят туристов по системе "все включено".

Завтраки оказались не такими скромными, как в отелях Европы, но и ничуть не хуже тех, что предлагают в Турции. В Сочи кроме блюд европейской кухни еще и блюда национальной кухни подают. А еще предлагают краснополянский мед, домашние варенья из фейхоа, мандаринов, молодых грецких орехов или хурмы. Этого не увидеть за границей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что никто сейчас не берется делать прогнозы, куда повернет пандемия в ближайшей курортной стране. Ежесуточно там заболевают коронавирусом больше 50 тысяч человек. В Краснодарском крае, наоборот, число заболевших снижается. И курортный сезон в регионе решено начинать с 1 мая.

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