Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 апреля 2021: для коллективного иммунитета нужно привить еще 47% населения

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости. Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 25 апреля 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе 102 зараженных. Среди них дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 44,8 тыс. человек. Однако в крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

Краснодарский край входит ТОП 5 регионов по числу привитых от опасной инфекции. Кубань лидирует и по числу записавшихся на вакцинацию через портал госуслуг. По мнению специалистов, вакцинация – единственный способ избежать локдауна.

В целом от плана вакцинации привито 13,49%. А для коллективного иммунитета нужно вакцинировать минимум 60-70% населения. Прививочная кампании в крае продолжается.

- В крае обеспеченность вакциной достаточная, есть и повышается интерес со стороны кубанцев, все хотят привиться. Записаться на вакцинацию можно в поликлинике или через Госуслуги. На сайте каждого медучреждения есть достаточно информации, как эта процедура осуществляется. Нежелательных явлений мы не видим, это могу сказать как человек, который участвовал в третьей фазе клинических испытаний нашей российской вакцины, - сказал главврач инфекционной больницы Краснодара Сергей Зотов.

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