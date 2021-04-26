Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 апреля выросло на 104

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 26 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попало 104 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Анапа и Новороссийск, здесь выявили 28, 15 и девять человек соответственно. По семь человек с коронавирусом выявлены в Горячем Ключе и Крыловском районе, шесть – в Сочи, пять – в Геленджике.

- По четыре человека попали в госпитали в Брюховецком и Мостовском районах, три – в Армавире. По два инфицированных в Туапсинском и Приморско-Ахтарском районах. Единичные случаи зафиксированы в Темрюкском, Кущевском, Ейском, Калининском, Красноармейском, Курганинском, Тимашевском, Северском, Тбилисском, Павловском, Новокубанском, Успенском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

57 заболевших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО. Также сейчас в стационарах лечатся 1242 жителя с ковидом, на дому – 1565.