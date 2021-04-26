Сотни туристов штурмуют канатные дороги на горных курортах Сочи

Очередь на канатную дорогу Фото: Юлия БАРАНОВА

Сейчас в Красной Поляне межсезонье, но это не означает, что туристов стало меньше. Наоборот – число гостей растет с каждым днем, в канун официального открытия летнего сезона 1 мая. В последний месяц весны курорт ожидает большой наплыв туристов. Такие прогнозы делают специалисты индустрии гостеприимства после прекращения полетов в Танзанию и Турцию, а так же после объявления 10-денвных выходных на майские праздники.

Одна из самых высоких точек Красной Поляны

Большинство канатных дорог на курортах Красной Поляны закрыты на профилактику до начала мая. Но все равно остались варианты подняться на вершину горы Аибга, на высоту более 2200 метров над уровнем моря. Здесь еще лежит снег. В особой климатической зоне Цирк 2 горнолыжники и сноубордисты еще продолжают кататься.

Весной в горах Фото: Юлия БАРАНОВА

1 мая на курорте открываются летний курортный сезон. Это значит, гостей примут благоустроенные пляжи и набережные. На курортах Красной Поляны подготовили трассы для горных велосипедов, турмаршруты для треккинга, конные прогулки, рафтинг и десятки экстремальных развлечений.

Хребет Аибга Фото: Юлия БАРАНОВА

На майских праздниках в Сочи для туристов откроют более 100 экскурсионных объектов. В их числе природные, культурные, исторические и развлекательные достопримечательности.

На вершине Фото: Юлия БАРАНОВА

Последний месяц весны считается самым благоприятным временем для экскурсий, когда еще не так жарко, но максимально многого зелени и цветов.

Даже в межсезонье в Сочи есть, что посмотреть Фото: Юлия БАРАНОВА

В этом году к услугам гостей и жителей нашего города доступно 120 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных и иных объектов.

Посадка на канатку Фото: Юлия БАРАНОВА

В качестве эксперимента в прошлом году в Сочи закупили партия из 300 штук аудиогидов для проведения экскурсий с соблюдением социального дистанцирования и более качественного предоставления услуг в целом. В предстоящем курортном сезоне количество аудиогидов будет увеличено до 700.

- За 10 праздничных дней город планирует принять более 200 тысяч гостей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской мэрии. - Начиная с майских праздников, в Сочи стартует высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд.