Горы и море: Куда поехать в Сочи на майские праздники

Фото: sochi.ru.

Президент России Владимир Путин сделал майские праздники 10-дневным марафоном отдыха и счастья. Туроператоры предупредили отдыхающих о дефиците хороших отелей в Сочи. В этом сезоне курорт ожидает большой наплыв туристов. Такие прогнозы делают специалисты индустрии гостеприимства после прекращения полетов в Танзанию и Турцию.

За 10 праздничных дней город надеются принять более 200 тысяч гостей.

- Начиная с майских праздников, в Сочи стартует высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской мэрии.

Россияне не хотят экономить на отдыхе и скупают люксы в бутик-отелях. Цена номера с мебелью из красного дерева – от 80 тысяч рублей в сутки, с золотым унитазом и джакузи – от 130 тысяч рублей.

В большинстве дорогих отелей как в Горном так и в Прибрежном кластере уже практически не осталось номеров на лето. Особым спросом пользуется вариант all inclusive.

В городской мэрии уточнили, что в апреле в Сочи стоимость одного дня проживания в санаторно-курортном комплексе по системе "все включено" при двухместном размещении составит 8050 рублей с человека, при одноместном размещении - 12550 рублей.

Но, конечно же, гости сидеть целыми днями даже в самом шикарном номере отеля не собираются. В Сочи две главные альтернативы – пассивный отдых на пляже и активный – в горах.

Фото: sochi.ru.

1 мая на курорте открываются летний курортный сезон. Это значит, гостей примут благоустроенные пляжи и набережные. На курортах Красной Поляны подготовили трассы для горных велосипедов, турмаршруты для треккинга, конные прогулки, рафтинг и десятки экстремальных развлечений.

Фото: пресс-службы курорта "Роза хутор"

На майских праздниках в Сочи для туристов откроют более 100 экскурсионных объектов. В их числе природные, культурные, исторические и развлекательные достопримечательности.

КСТАТИ

В тихих курортных поселках Лазаревского района отдых обойдется значительно дешевле – в среднем на 15-20 процентов.

- Цены в ближайшее время в Сочи поднимутся на 5-10 процентов из-за дефицита номеров, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления научных исследований, доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского госуниверситета Сергей Доморат. - Туристам советую обратить внимание на частный сектор - мини-гостиницы северной части курорта – Лазаревского района.