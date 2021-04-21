Фото: пресс-служба курорта "Роза Хутор"

На майских праздниках в Сочи для туристов откроют более 100 экскурсионных объектов. В их числе природные, культурные, исторические и развлекательные достопримечательности

Последний месяц весны считается самым благоприятным временем для экскурсий, когда еще не так жарко, но максимально многого зелени и цветов.

- В этом году к услугам гостей и жителей нашего города доступно 120 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных и иных объектов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте курортов и туризма администрации Сочи.

В качестве эксперимента в прошлом году в Сочи закупили партия из 300 штук аудиогидов для проведения экскурсий с соблюдением социального дистанцирования и более качественного предоставления услуг в целом. В предстоящем курортном сезоне количество аудиогидов будет увеличено до 700.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в ближайшие три года власти курорта видят приоритетной задачей развитие природного туризма, которая реализуется в сотрудничестве с Сочинским национальным парком и Кавказским биосферным заповедником.

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