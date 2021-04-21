На майские праздники в Сочи откроют пляжи

Фото: sochi.ru.

Начиная с 1 мая, в Сочи стартует высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

Для гостей откроют пляжи. Работа по подготовке прибрежных территорий завершается. К официальному открытию курортного сезона - 1 мая - будут благоустроены и открыты для посещения центральные набережные и главные пляжные территории в каждом внутригородском районе.

В 2021 году мэрия провела инвентаризацию пляжных территорий. Будет утвержден перечень участков берега с прилегающей к ним акваторией с выделенными местами для купания.

На территории Сочи в этом сезоне будут работать около 200 пляжей. Из них: в Лазаревском районе – 85, в Центральном – 30, в Хостинском – 41, в Адлерском – 28. 16 прибрежных территорий будут принимать туристов на Федеральной территории «Сириус».

В прошлом году был увеличен срок действия договоров аренды с 1 года до 5 лет. Это позволило инвестировать дополнительные средства в благоустройство и обеспечение безопасности.

На курорте разработан новый каталог пляжного оборудования в соответствии с дизайн-кодом. Лежаки и зонты выдержаны в единых стилистических требованиях, в светлых тонах.

– Предметом особой гордости для Сочи стало участие наших пляжей в международной экологической программе «Голубой флаг». В прошлом году экосертификаты получила 21 пляжная территория. В этом году мы планируем, что не мене 30 сочинских пляжей будут иметь «Голубой флаг» – сообщил глава города Алексей Копайгородский.

Самые масштабные изменения коснутся центральной Приморской набережной вдоль пляжа «Маяк», которая является визитной карточкой курорта.

Обновленная территория будет представлять собой новое общественное пространство с современными прогулочными зонами и местами отдыха, детскими площадками, медицинским пунктом, бесплатным доступом в интернет и другими сервисами.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на майские праздники в Сочи заработают прибордюрные платные парковки. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. Кроме того, что в Сочи снимут ограничения на дорогах, так еще и запустят парковки.

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