Фото: администрация Сочи

На майские праздники в Сочи заработают прибордюрные платные парковки. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. Кроме того, что в Сочи снимут ограничения на дорогах, так еще и запустят парковки.

- Это позволит разгрузить наш город, куда на майские праздники приедут тысячи туристов, и чтобы они не бросали свои машины где попало, планируем возобновить работу прибордюрных платных парковок, - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Например, сейчас в город каждый день въезжают более четырех тысяч машин, а к маю их количество увеличится в несколько раз.

- По нашим оценкам, открытие прибордюрных парковок разгрузит центр города от автомобилей на 10%, - пояснил Копайгородский. – Кроме того, должны четко работать и туристические автобусы, они не должны высаживать пассажиров где придется и когда придется. Поэтому продумаем четкую схему.