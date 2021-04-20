Откатались и на пляж: зимний сезон в горах Сочи плавно переходит в летний

Туристы приехали в Красную Поляну Фото: Юлия БАРАНОВА

В последние дни горнолыжного сезона погода в Красной Поляне менялась несколько раз. После солнечного утра - пасмурный день, а к вечеру накрапывал дождь, будто природа загрустила вместе с райдерами.

- Отлично откатались, завтра понесу сноуборд и лыжи на консервацию, - призналась пара райдеров из Москвы Алена и Максим Власовы. - До слез жаль расставаться со склонами, где так захватывающе было катать с конца декабря. Мы специально прилетали из столицы в этом горнолыжном сезоне три раза.

Сейчас в горах тает снег, трассы закрыты, кабинки канатных дорог остановлены. Но это совершенно не смущает туристов. В Красной Поляне даже без катания есть масса вариантов хорошо отдохнуть: выставки и бассейны, картинг, прокат электровелосипедов и самокатов, интерактивные площадки и кинотеатры.

- Судя по количеству забронированных номеров, весна в этом году пробежит мимо, теряя тапки, а летний сезон начался сразу после закрытия зимнего — без раскачки, - прокомментировали в горно-туристическом центре ПАО «Газпром». - Ростуризм усугубляет ситуацию кешбэком (который, кстати, действует только на новые бронирования, изначально сделанные по программе).

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в июне состоится традиционный сноубордический лагерь Bonus Summer Camp в долине Цирк-2 на высоте 2050 метров над уровнем моря.

Напомним, что в Сочи к майским праздникам для туристов будут благоустроены все пляжи города. Самые масштабные изменения коснутся центральной Приморской набережной вдоль пляжа «Маяк», которая является визитной карточкой курорта.

Начиная с 1 мая, в Сочи стартует высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

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