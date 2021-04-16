Разбирают быстро: где в Сочи еще остались свободные места в отелях

Фото: sochi.ru.

На майские праздники Сочи трещит по швам. Курорт ждет наплыв туристов. Ведь Турция закрылась для россиян до середины лета.

Выяснили, где в Сочи еще остались свободные места в отелях.

СЕЛИМСЯ В ПРИГОРОДЕ

Например, туристы все чаще останавливают внимание на «северном крыле» Сочи – Лазаревском районе. В тихих курортных поселках отдых обойдется значительно дешевле – в среднем на 15-20 процентов.

- Цены в ближайшее время в Сочи поднимутся на 5-10 процентов из-за дефицита номеров, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления научных исследований, доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского госуниверситета Сергей Доморат. - Туристам советую обратить внимание на частный сектор - мини-гостиницы северной части курорта. Дешевле отдых в Лазаревском районе Сочи, где цены здесь останутся на порядок ниже, чем в Имеретинской низменности, центре курорта или на Красной Поляне.

Фото: sochi.ru.

Стоимость жилья в мини-отеле с домашним завтраком (по желанию, за дополнительную плату – с обедом и ужином) – 2000 рублей с человека в сутки.

Лазаревское, Дагомыс, Лоо, Головинка и другие поселки привлекают чистыми пляжами, небольшими уютными ресторанчиками и кафе, ухоженными скверами и парками.Здесь немало исторических достопримечательностей и целая россыпь дольменов в шаговой доступности от главных улиц.

Фото: sochi.ru.

Самый северный район Сочи можно назвать настоящей Меккой для любителей пешего туризма. Здесь самые красивые в Сочи скалы, водопады и ущелья: Свирское и Крабовое, Берендеево царство и «33 водопада».

Тем более, что до центра Сочи, Красной Поляны и Олимпийского парка из Лазаревского района рукой подать.

Источник: Яндекс Карты

Не советуем ехать на автобусе или такси, чтобы не испортить впечатление от поездки из-за бесконечных поворотов на горном серпантине. Идеальный вариант – «Ласточка». Все курортные поселки имеют железнодорожные станции. Цена билета – 200-400 рублей. Время пути до Сочи – около часа, до Адлера – 1,5-2 часа. Чтобы добраться из Лазаревского до Красной Поляны, потребуется пересадка в Адлере. Время поездки до курорта «Роза Хутор» – 40 минут, стоимость – 280 рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что, начиная с майских праздников, в Сочи стартует высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

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