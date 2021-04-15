В Сочи к майским праздникам для туристов будут благоустроены все городские пляжи

Фото: sochi.ru.

В Сочи к майским праздникам для туристов будут благоустроены все пляжи города. Самые масштабные изменения коснутся центральной Приморской набережной вдоль пляжа «Маяк», которая является визитной карточкой курорта.

- Обновленная территория будет представлять собой новое общественное пространство с современными прогулочными зонами и местами отдыха, детскими площадками, медицинским пунктом, бесплатным доступом в интернет и другими сервисами, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Мэр обратил внимание, что Сочи уже четвертый год участвует в международной экологической программе «Голубой флаг» - это такая гарантия соответствия международному уровню пляжных услуг. В этом году мы планируется, что не менее 30 сочинских пляжей будут отмечены экологическим сертификатом.

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