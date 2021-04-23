90% отелей забронировано к майским праздникам в Сочи

Сейчас туры в основном уходят в частные мини-отели Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 23 апреля, президент России объявил даты майских праздников. В этом году выходные будут длиться целых десять дней – с 1 по 10. Не прошло и дня, а телефоны сочинских туроператоров буквально оборвались от звонков.

- Буквально в течение часа после объявления к у нас стали разрываться телефоны. Желающих приехать в Сочи на 10 дней оказалось слишком много, - рассказали «КП»-Кубань» сочинские туроператоры.

Напомним, что все в отелях 4 и 5 * уже забронировано. Сейчас туры в основном уходят в частные мини-отели. Предложений по центру и Адлеру не осталось. Раскупают Хосту, Дагомыс, Головинку, Лоо и Красную Поляну. Здесь первыми улетели апартаменты.