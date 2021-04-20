Начиная с майских праздников, в Сочи стартует высокий летний сезон Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Спрос на отдых в Сочи вырос на 25% после закрытия Турции. Туроператоры констатируют увеличение продаж на курорты Кубани в три раза.

- Наибольшей популярностью пользуются базы размещения у моря, в Прибрежном кластере Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте курортов и туризма городской администрации.

Специалист департамента напомнил, что, начиная с майских праздников, в Сочи стартует высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что рекордно высокий спрос спровоцировал подорожание отдыха в Сочи на 50 %.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разбирают быстро: где в Сочи еще остались свободные места в отелях

Когда в центре и в Адлере все базы размещения на майские праздники уже забронированы, где все же поселиться (продолжение)