«Народу тьма»: Сочи трещит по швам от наплыва туристов

В Сочи, судя по числу туристов, курортный сезон начался в апреле
Фото: Константин БРЕДНИКОВ
В Сочи, судя по числу туристов, активный курортный сезон начался в апреле.
Приморская набережная бьет рекорды по числу туристов
Фото: Константин БРЕДНИКОВ
В парках и скверах курорта – полный аншлаг. Цветущие алыча, слива и сакура выглядят уставшими от бесконечных фотосессий.
Апрельское лето
Фото: Константин БРЕДНИКОВ
- Здесь цветы, светит солнце и нет снега, - слышатся восторженные отзывы москвичей, где до конца еще не растаяло рекордное белое покрывало, накрывшие нынешней зимой столицу.
Хороша водичка!
Фото: Константин БРЕДНИКОВ
Но главный магнит конечно же – море…
Купальный сезон открыт!
Фото: Константин БРЕДНИКОВ
Отдыхающие спешат насладиться легким апрельским загаром и помочить ножки в пока еще прохладной воде.
На пляже многолюдно
Фото: Константин БРЕДНИКОВ
Но немало смельчаков уже ныряют. Вода не такая уже холодная – до пятнадцати градусов.
Весенний пляж
Фото: Константин БРЕДНИКОВ
На гальке уже все труднее соблюдать «ковидную» дистанцию – людей очень много.
Под ласковым апрельским солнцем
Фото: Константин БРЕДНИКОВ
Еще труднее дистанцироваться на набережной и в прогулочных зонах.
Туристы на набережной
Фото: Константин БРЕДНИКОВ
Арбат отдыхает!
Арбат отдыхает!
Фото: Константин БРЕДНИКОВ
Приморская набережная в Сочи бьет рекорды по числу гостей.
Жарко
Фото: Константин БРЕДНИКОВ
Торговцы сувенирами довольны – покупателей почти как в разгар лета.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что практически каждый день в соцсетях появляются новые фотографии с курортов Кубани. Народ выгружает снимки переполненных пляжей, рассказывая, что мест уже не хватает. Особенно многолюдно в Сочи – здесь заняты все лежаки, да и полотенце расстелить уже негде – отдыхающих полно.
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