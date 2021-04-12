«Народу тьма»: Сочи трещит по швам от наплыва туристов

В Сочи, судя по числу туристов, курортный сезон начался в апреле Фото: Константин БРЕДНИКОВ

В Сочи, судя по числу туристов, активный курортный сезон начался в апреле.

Приморская набережная бьет рекорды по числу туристов Фото: Константин БРЕДНИКОВ

В парках и скверах курорта – полный аншлаг. Цветущие алыча, слива и сакура выглядят уставшими от бесконечных фотосессий.

Апрельское лето Фото: Константин БРЕДНИКОВ

- Здесь цветы, светит солнце и нет снега, - слышатся восторженные отзывы москвичей, где до конца еще не растаяло рекордное белое покрывало, накрывшие нынешней зимой столицу.

Хороша водичка! Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Но главный магнит конечно же – море…

Купальный сезон открыт! Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Отдыхающие спешат насладиться легким апрельским загаром и помочить ножки в пока еще прохладной воде.

На пляже многолюдно Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Но немало смельчаков уже ныряют. Вода не такая уже холодная – до пятнадцати градусов.

Весенний пляж Фото: Константин БРЕДНИКОВ

На гальке уже все труднее соблюдать «ковидную» дистанцию – людей очень много.

Под ласковым апрельским солнцем Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Еще труднее дистанцироваться на набережной и в прогулочных зонах.

Туристы на набережной Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Арбат отдыхает!

Арбат отдыхает! Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Приморская набережная в Сочи бьет рекорды по числу гостей.

Жарко Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Торговцы сувенирами довольны – покупателей почти как в разгар лета.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что практически каждый день в соцсетях появляются новые фотографии с курортов Кубани. Народ выгружает снимки переполненных пляжей, рассказывая, что мест уже не хватает. Особенно многолюдно в Сочи – здесь заняты все лежаки, да и полотенце расстелить уже негде – отдыхающих полно.

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