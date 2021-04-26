Успеть за десять дней: спрос на авиабилеты в России вырос в пять раз на длинные майские выходные

В северной части Сочи – Лазаревском районе отдых обойдется в среднем на 15-20 процентов бюджетнее Фото: booking.com

После объявления длинных майских выходных спрос на авиабилеты по России вырос в пять раз. Конечно, в первую очередь это коснулось курортных направлений – Геленджик, Сочи, Анапа. Такие данные предоставляет агрегатор РИА Новостей.

- Больше всего билетов купили в Геленджик (спрос вырос в 40!) раз, затем в Кавказские Минеральные воды (18 раз), Сочи (3,5) и Симферополь (4,3). За ними идут Анапа (2,6) и Ростов-на-Дону (2,1), - отмечается в электронной сводке.

В среднем одна ночь в Сочи стоит 27 тысяч рублей. Фото: booking.com

Только в Сочи на майские собираются приехать около 200 тысяч человек. Цифра внушительная, однако мэрия города заверяет, что полностью готова к приему гостей. Но чем ближе праздники, тем меньше остается номеров в отелях. Что интересно – именно в дорогих. С молотка улетают даже апартаменты за 80 тысяч. Экономить на отдыхе россияне не хотят.

Правда, при желании можно найти пристанище и подешевле. В северной части Сочи – Лазаревском районе отдых обойдется в среднем на 15-20 процентов бюджетнее. При этом комфорт туристов не пострадает, затраты уйдут только на передвижение.

Квартиру можно снять намного дешевле - от 1,500 рублей за ночь.

- Цены в ближайшее время в Сочи поднимутся на 5-10 процентов из-за дефицита номеров, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления научных исследований, доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского госуниверситета Сергей Доморат.

Кроме того, туристам советуют обратить внимание на частный сектор с мини-гостиницами или же уютными небольшими домиками. Там тоже есть и люкс, и бюджет.

Домики и квартиры в северной части города. Фото: AirBnb

При этом погода в Краснодарском крае на майские выходные будет радовать. На курортах ожидается солнце и до 20 градусов тепла днем.

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Сейчас в Красной Поляне межсезонье, но это не означает, что туристов стало меньше. Наоборот – число гостей растет с каждым днем, в канун официального открытия летнего сезона 1 мая. В последний месяц весны курорт ожидает большой наплыв туристов. Такие прогнозы делают специалисты индустрии гостеприимства после прекращения полетов в Танзанию и Турцию, а так же после объявления 10-денвных выходных на майские праздники (читайте далее).