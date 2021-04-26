«Моя жена - Медуза Горгона!»: знаменитый на всю страну скульптор оставил тайное послание потомкам

Александр Аполлонов. Фото: tsereteli.ru
Все, что является визитной карточкой современного Краснодара (памятник казаку у краевой администрации, величественная Екатерина в центре...) - работы мастера Александра Аполлонова. Он был членом-корреспондентом Российской академии художеств и награжден ее медалями и орденом «За заслуги перед искусством». За сорок лет Аполлонов создал огромную портретную галерею кубанцев. Его работы украшают улицы и площади многих российских городов.
Но летом 2016 года 69-летний скульптор трагически погиб. В полном здравии он возвращался из новороссийской командировки, когда путь его «приоры» преградила иномарка. Шансов выжить в этом столкновении у мастера не было.
На почетном месте в студии мастера висит игривый портрет его Веры
Фото: Евгения ОСТРАЯ
СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ
После смерти скульптора "Комсомолка" побывала в его мастерской в центре Краснодара. К слову, вскоре после этого здание, служившее в последнее время еще и домом для Аполлонова, забрали. Музея, на который так рассчитывали его наследники, не получилось.
Среди исчезнувших работ Александра Аполлонова есть признанные шедевры. Фото из личного архива семьи
- Сейчас мы воссоздаем работы отца, которые остались в эскизах, в подвальном помещении на Рашпилевской. Что стало с прежней мастерской, из которой после смерти его выселили, я не знаю, - рассказывает "КП" - Кубань" старший сын Иван Аполлонов.
Любопытно, что от большинства скульптур, заслуживших признание по всей стране, остались только миниатюры. Одна из них - Медуза Горгона - стояла на "прикроватном" столике у деревянного настила, где мастер ночевал.
В лице мифического чудовища в женском обличье и со змеями вместо волос на голове угадывается, по словам сыновей, внешность его бывшей жены. Незадолго до смерти она выставила Александра Аполлонова на улицу и поменяла замки в доме.
Полицейские не нашли ни одного изваяния, которые были в доме повсюду. Фото из семейного архива
В год своего 70-летия скульптор собирался устраивать персональную выставку в Москве. Все договоренности с организаторами уже были достигнуты. Но как оказалось, выставлять было уже нечего! Творческое наследие скульптора осталось за теми дверьми, на которых сменили замки. Для того чтобы попасть в дом, Аполлонову пришлось обращаться в полицию. Но все, чему он посвятил свою творчески богатую жизнь - более 260 работ, пропали. Изваяния остались только в каталогах.
МЕДУЗА ГОРГОНА АПОЛЛОНОВА
С молодой и амбициозной студенткой Верой Аполлонов познакомился еще будучи официально женат. Их связь длилась долго пока скульптор не решился наконец расстаться с женой - матерью двоих сыновей Петра и Ивана.
Брак рушился со скандалом. Многие друзья пытались раскрыть влюбленному скульптору глаза на его пассию.
- Есть данные, что Вера выставляла под своим именем работы отца. Она даже какое-то звание получила благодаря этому, - рассказывали тогда наследники Аполлонова.
Через время они поженились. Александр переписал на молодую супругу дом и почти все имущество. Романтические отношения пошли на пользу в искусстве. Вместе они жили около 10 лет.
Петр и Иван Аполлоновы вступили в права наследства отца и надеются передать все его работы художественному музею
Фото: Евгения ОСТРАЯ
В 2015 году скульптор узнал, что Вера подала в суд иск о выселении его из дома, который Аполлонов щедро записал на нее. Юридически она имела полное право так поступить.
– Там еще были какие-то странные доверенности, оформленные на «левых» людей о возможности распоряжаться имуществом. То есть, создавалось впечатление, что она готовилась к масштабным переменам в жизни загодя, - продолжают сыновья.
По их словам, иски о выселении отца из собственного дома остались без рассмотрения. После этого Вера решила проблему кардинально, однажды не открыв хозяину входную дверь. Мастер предполагал, что у нее появился другой мужчина. Все свои переживания он записывал в дневник. Эти ценные записи потом и нашли сыновья.
– Это был дом-музей в центре Краснодара. Приходишь, а там...скульптуры кругом, - говорят дети. - Важно, что это не просто раздел имущества, хотя ценность пропавших работ колоссальная — 105 млн рублей, это культурное наследие города и края.
ДЕЛО "СО СКРИПОМ"
Какое-то предчувствие заставило скульптора составить полный перечень работ, оставленных в доме Веры. Иначе, предполагают сыновья, доказать их существование после его смерти было бы уже невозможно.
Заводили уголовное дело о пропаже сотен работ Аполлонова полицейские тоже со скрипом. Слишком, видимо, бесперспективно выглядело его расследование.
– Мы сделали тогда необходимые эспертизы, доказывающие ценность скульптур, - поясняет адвокат Аполлоновых Денис Бочкарев. - После этого лед тронулся. Насколько нам известно, у Веры проходил обыск.
К слову, в 2019 году поиск работ Александра Аполлонова полиция останавливала, сообщив об этом решении его сыновьям. Но в феврале 2020 года следствие вновь возобновилось. Правда, о его деталях правоохранители пока ничего не сообщают.
Вера Аполлонова не общается с журналистами и в публичном пространстве не появляется. "Комсомолка" попыталась дозвониться до бывшей супруги гения, но она оставила звонок без ответа.
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