Что посмотреть на майские праздники в Анапе

Анапа. Фото: мэрия курорта

Открытие курортного сезона здесь с 14 по 23 мая отметят масштабным фестивалем «А.морефест». Он будет проходить под девизом #МореВина, #МореКино и #МореЛюбви.

Впервые в России в Анапе пройдет винный марафон по маршруту вдоль виноградников и других живописных ландшафтов. Такие прогулки очень популярны в Европе. Всю неделю в Анапе можно будет кататься по винодельням и даже поучаствовать в телемосте с винной столицей Америки - Напой. Деловые люди, которых интересует развитие отрасли в России, смогут принять участие в конференции глав Минсельхоза страны и Союза виноделов.

Теплыми вечерами на побережье можно будет смотреть самые культовые фильмы прямо на улице.

- «Кино про вино», «открытый кастинг», автограф-сессии со звездами, кино для детей - и это далеко не все, что ждет гостей курорта, - говорят в мэрии.

В дни фестиваля в Анапе собираются поженить пары в буквальном смысле на небесах. Регистраторов и молодоженов поднимут в воздух. Завершит это грандиозное действо стендап-шоу на набережной города.

Однако самые незабываемые впечатления в Анапе дарит все-таки море. И пусть купальный сезон в это время официально еще не открыт, но любоваться им можно бесконечно.

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