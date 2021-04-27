Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 апреля 2021: названы самые зараженные районы Кубани Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» внимательно следит за ситуацией с распространением коронавируса в Краснодарском крае. Только по последним данным, за сутки в регионе положительный тест на COVID-19 получили 104 человек. Это самый высокий показатель в регионе за неделю.

Лидером по числу заразившихся за сутки стал Краснодар. В краевом центре зафиксировано 27 новых случаев заболевания. На втором месте по количеству заразившихся оказалась Анапа. Здесь выявили 15 заболевших. Замыкает тройку Новороссийск, где 9 инфицированных.

Тем временем ситуация с распространением коронавируса в регионе остается стабильной. Новых вспышек на Кубани не обнаружено. Бороться с инфекцией помогает массовая вакцинация населения, которая началась еще в прошлом году. Почти 400 000 жителей Кубани уже получили прививку от COVID-19.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 27 апреля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 28 заболевших.

Коронавирус в Анапе 27 апреля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 15 человек.

Коронавирус в Сочи 27 апреля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 6 жителей.

Коронавирус в Геленджике 24 апреля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 7 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 27 апреля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены 2 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 27 апреля 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 человека.

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Заболевших на Кубани каждую неделю становится меньше (подробнее).