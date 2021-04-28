За него уже некому помолиться: как выглядит могила одного из первых детей, на ком немцы испытали душегубку

Вчерашние мальчишки возглавляли партизанские движения

За все годы Великой Отечественной войны трагических историй, связанных с самопожертвованием ради спасения других, очень много. В Краснодаре есть свои герои. Имя одного из них - Володи Головатого - в советские годы было известно каждому кубанскому школьнику. На него равнялось целое поколение. Но мало кто знает, что смелый мальчишка поседел под пытками фашистов.

Володя Головатый (1925-1943) Фото: Виктория СМОЛИНА

Краснодарский подпольщик не дожил до освобождения родного города всего несколько дней.

Владимир Головатый родился в Краснодаре в 1925 году. Родители работали на заводе «Краснолит» (Красный литейщик). Семья жила на улице Кирова в доме № 119. Когда отец ушел на фронт, сын заменил его у станка, пока производство не эвакуировали. Вскоре бои приблизились к городу, а в середине августа 1942-го немцы заняли столицу Кубани.

В первые же дни начались расправы над местными жителями. Не щадили никого: ни стариков, ни женщин, ни детей. Молодые и здоровые люди подлежали мобилизации и отправке на работы в Германию.

Могила Володи Головатого на Всесвятском кладбище

Простые мальчишки стали бороться с врагом, как могли. Володя организовал небольшую подпольную группу из числа друзей-комсомольцев. Ребята собрали примитивный радиоприемник, слушали сводки Совинформбюро, переписывали их и раздавали жителям. В одну из ночей им удалось поджечь склад горючего, от которого сгорели и расположенные рядом мастерские, где ремонтировали немецкие танки. После этого гестапо объявило охоту на подпольщиков…

В один из январских дней 1943 года на Сенном рынке Краснодара началась облава - немцы хватали всех, кто попадал под руку. В их числе оказался парнишка с листовками. Его отвезли в здание на углу Седина и Орджоникидзе, где во время оккупации находилось гестапо. А спустя 11 дней казнили. Есть версия, что парнишка погиб от удушения газами в специальной машине.

После освобождения Краснодара 13 февраля 1943 года в городе создали специальную комиссию по установлению и расследованию зверств фашистских оккупантов. Несколько больших захоронений на территории совхоза № 1 вскрыли для опознания. Среди 300 казненных обнаружили и тело Володи Головатого со следами страшных пыток. Фашисты выбивали из него место сбора группы и имена подпольщиков. 17-летнего героя похоронили на Всесвятском кладбище. И сейчас здесь можно найти его могилу с эпитафией: "Зверски замучен фашистами". К сожалению, никого из ближайших родственников мальчика уже нет в живых. Остается надеяться, что его имя, которым названа улица в родном городе, не останется лишь именем. И о подвиге юного партизана будут помнить и новые поколения.

СПРАВКА "КП"

Памятная табличка на стене школы № 42, где учился юный герой Фото: Виктория СМОЛИНА

Именем Владимира Головатого названа бывшая Ярмарочная улица в Краснодаре. На стене школы № 42, где он учился, и на здании на углу улиц Северной и Октябрьской, недалеко от места, где раньше находился завод «Краснолит», установлены мемориальные доски в память о нем.

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