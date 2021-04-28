Девичьи слезы и ущелье, дарующее сына: ТОП-5 мистических мест Сочи, которые нужно посетить на майских

Свирское ущелье Фото: Юлия БАРАНОВА

Старожилы Сочи называют их - «места силы», сакральными или таинственными. Эти местные достопримечательности, благодаря легендам и мифическому ореолу, стали символами курорта, их стремиться посетить каждый турист. Гости с удовольствием фотографируются у «волшебных» объектов показа, загадывают сокровенные желания и верят, что они обязательно сбудутся.

К большинству мест силы надо добираться на автобусе или автомобиле пару часов, они находятся в горах. И, чтобы загадать желания или зарядится энергией, нужно пройти ни один километр по лесным тропам к водопадам и каньонам.

Рассказываем, где и какие желания загадывать и что просить у загадочных древних камней или водопадов. Говорят, будто круг желаний каждого человека разделен на пять главных зон: здоровье и долголетие, карьера и успех, любовь, богатство и самые сокровенные мечты из глубины души.

Свирское ущелье. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

За сыном – в Свирское ущелье

Свирское ущелье расположено на территории Сочинского национального парка в Лазаревском районе Сочи. Река Свирь окружена нависшими скалами, от нее веет прохладой даже в самый жаркий день. Попадая под своды ущелья, туристы начинают говорить шепотом.

Внезапно каньон заканчивается глухой стеной, с которой струится первый Свирский водопад.

С ним у местных жителей связано поверье о том, что, постояв под его струями, человек искупает свои грехи, как будто омывшись святой водой. Так что и весь каньон называют священным.

- Ущелье связано с именем святого Александра Свирского, которому молятся о даровании ребенка мужского пола, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» экскурсовод Марина Яснева. – И тянутся к водопадам семьи паломников, которые мечтают о рождении мальчика. Причем, на моей памяти немало пар, которые приходят сюда как в роддом: сначала за первым сыном, потом за вторым, за третьим…

В пресс-службе Сочинского нацпарка напомнили, что первый и второй водопады разделяет всего 800 метров, которые легко преодолеть. Для того, чтобы попасть на второй водопад, нужно пройти над руслом по грунтовой дороге. Второй водопад открывается внезапно. Его высота примерно 9 метров.

Водопад Девичьи слезы. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

За любовью – к водопаду Девичьи слезы

Водопад находится на съезде с трассы Адлер - Красная Поляна, сразу же за поселком Чвижепсе. На первый взгляд ничего особенного - вода небольшого ручья падает здесь вниз с 13-метровой скалы, разбивается о камни и несется к реке Мзымта.

Но если внимательно присмотреться, струи водопада неоднородны – они складываются из крупных капель, напоминающих слезы. Причина такого необычного эффекта – местный рельеф и освещение. Как ясно из названия, это самая женская достопримечательность Сочи. Девушки просят о любви, потому все деревья, окружающие источник, усыпаны ленточками.

Сотрудники нацпарка поделились легендой. На этом месте стоял дом, где жил пастух с женой и красавицей-дочкой. Девушка помогала отцу и часто уходила с козами к вершинам. Под облаками она встретила горного духа, они полюбили друг друга, но счастью помешала злая ревнивая волшебница. Она схватила пастушку, чтобы сбросить с высоты на острые скалы. Перед смертью брызнули слезы любви из глаз девушки, и зазвенел её голос по ущелью: «Пусть я умру, но выплачутся тебе мои слезы. И тысячу лет, и две тысячи лет будут они литься с горючего уступа. И не будет тебе покоя вовек за погубленную любовь!».

Византийский храм. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

За здоровьем и долголетием - к Византийскому храму в Лоо

Этому намоленному месту уже 11 веков. Памятник церковной архитектуры расположен в окрестностях поселка Лоо, что в Лазаревском районе. Люди приезжают к развалинам Византийского храма, чтобы просить среди покрытых трещинами известковых плит о самом – главном – здоровье и долголетии.

Говорят, что самые благодатные энергетические фонтаны бьют под полуразрушенной аркой. Именно туда стремятся стать просящие, чтобы молить об исцелении и жизни до ста лет. И, хотя стены некогда величественной белокаменной церкви сохранились лишь частично, но святая атмосфера осталась. Главное, просить искренне, с чистым сердцем.

Башня на горе Ахун. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

За успехом в делах – на башню на горе Ахун

Со знаменитой башней на горе Ахун связано немало тайн и загадок. Не так давно в 80-летнее строение даже ударила молния, после чего башню закрыли на целый год.

Памятник архитектуры восстановили, и туристы поспешили на вершину загадывать желания, связанные с картерным ростом и успехом в делах. По узкой винтовой лестнице надо подняться на самый последний ярус башни и повернуться лицом на восток. Все, портал добра открыт.

Волконский дольмен. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

За удачей – к Волконскому дольмену

В Лазаревском районе, в 200 метрах от трассы Новороссийск-Сочи, в районе села Волконка, есть место, где стремятся побывать многие профессиональные путешественники, ученые-историки, а также эзотерики, оккультисты и просто любители загадок и легенд. Это место — рядом с минеральным серо-водородным источником, в ущелье, по которому течет горная каменистая река Годлик. Там и находится знаменитый Волконский дольмен.

- Дольмен в переводе с бретонского языка означает «каменный стол» (taol maen). Этим словосочетанием и называли конструкции (погребальные, культовые, ритуальные), напоминающие своим видом столы. Древние мегалиты — сооружения в виде каменных плит, установленных на таких же каменных опорах, - рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Волконский дольмен - единственный на Кавказе дольмен-монолит, он считается уникальным памятником мегалитической культуры.

По одной из гипотез, дольмены — это акустические устройства, которые расположены в аномальных зонах — местах разлома земной коры и предназначение их — оповещать людей о приближающихся катастрофах.

- В народе ходит масса историй о мистических свойствах дольмена и окружающего его места. Говорят, что здесь можно загадать заветное желание, а также попросить неведомые силы помочь создать семью, наладить отношения, обзавестись наследниками или поправить здоровье. Якобы, все доброе, о чем просит человек, обязательно исполняется, - заключили в нацпарке.

В знак подтверждения того, что это необычное место — стрелки часов здесь идут в обратном направлении, или вовсе останавливаются, а любые измерительные приборы начинают барахлить.