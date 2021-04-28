Краснодар в глазах приезжих: сто лет назад в городе тоже были пробки и свой «парк Галицкого»

Улица Красная. И тогда, и сейчас - это центр города. Фото: myekaterinodar.ru

Оказывается, Краснодар всегда вызывал у приезжих смешанные чувства. Сто лет назад, как и сейчас, гостей кубанской столицы удивляла его архитектура: то вычурная с примесью азиатчины, то по-деревенски аскетичная. Сто лет назад дореволюционный Екатеринодар был, как и сейчас, по большей части одноэтажным, но местами неряшливым.

- В Екатеринодаре трудно было купить что-нибудь порядочное, даже у самых богатых людей обстановка была, по нашим понятиям, очень средняя, - описывает город в своих мемуарах петербурженка Лидия Твелькмейер.

Младшая дочь физика Бориса Розинга переехала в Екатеринодар с матерью и сестрой из неспокойного и голодного уже Петергофа в 1917 году перезимовать. Но прожили они здесь в итоге четыре года.

- Наутро мы стали знакомиться с городом, разбуженные ни свет ни заря криками мальчишек-газетчиков под окнами: «“Кубанский вестник” на завтра». Почему на завтра, а не на сегодня, было непонятно, но газеты всегда выходили «на завтра», - пишет Лидия.

Она вспоминает, что первым ее впечатлением было - изобилие.

- Уже за ужином мы были поражены, когда подали великолепную ветчину в большом количестве, мы уже забыли, как она выглядит. Город ломился от продуктов, а базар, первый южный базар, который мы увидели, показался сказкой, чего там только не было — и фрукты, и овощи, и мясо, и птица, связки баранок, белые громадные хлебы, арбузы, дыни, все спелое, красивое. Шум и гвалт были страшные, говор — полурусский, полуукраинский, люди веселые, приветливые. Но город казался страшно провинциальным, в сущности, это была большая станица, - рассказывала дочь Розинга.

По Екатеринодару, как и по Краснодару на общественном транспорте всегда было долго. Фото: myekaterinodar.ru

Город был разбит, по ее словам, на правильные квадраты, а улицы замощены в плитку - только в центре. Дома только одноэтажные, реже двухэтажные, все особнячки с фруктовыми садами в середине кварталов, ближе к центру - кирпичные, на окраинах — просто мазанки. Были и более затейливые особняки местных богачей, рассказывала Лидия Твелькмейер, с верандами и балконами, украшенные безвкусной лепкой.

Она вспоминает, что квартиру в городе найти невозможно:

- Столько понаехало народу, главным образом из Петрограда и Москвы. Местные жители стали тесниться и сдавать, что можно, извлекая неожиданные барыши, а настоящих доходных домов не было совсем. Но было сытно, дешево и пока спокойно.

На главной улице Красной красовались несколько высоких многоэтажных зданий, гостиница «Метрополь», театр, бани и присутственные здания.

В городе образца 1917 года (как и в 2021-ом) имелись два вокзала, один для поездов из России, другой — Черноморский с поездами на Новороссийск, в разных концах города. Нынче - это вокзалы "Краснодар - 1" и "Южный".

Фото: Валерий ГОНЧАРОВ

Удивительно, но и тогда в поездках по городу на общественном транспорте пассажиры вынуждены были простаивать в многочасовых заторах.

- По главной улице, соединяя оба вокзала, шел трамвай, летом с открытыми вагонами с лавками поперек, а кондуктор обходил пассажиров по приступочке, балансируя почти на весу, вагоны были старенькие, дребезжащие, но город был невелик и всюду можно было без особого труда пройти пешком. Нам посоветовали устроиться в пригородной станице Пашковской, соединенной с городом трамваем, минутах в сорока езды от центра. На самом деле путь оказывался более долгим. Встречные трамваи должны были ждать друг друга, что было всегда очень долго. Трамваи ходили переполненными, население Пашковской сильно увеличилось, мы ездили сперва в конец станицы, а потом уже обратно в город, - описывает первые пробки гостья.

А излюбленным местом прогулок горожан и главной достопримечательностью Екатеринодара был частный парк местного миллионера Роккеля - такого Галицкого начала 20-го века. Здесь гуляли благородные олени, по словам женщины, и он был открыт для публики.

- Это были места, куда выезжали местные жители погулять и спастись от жары, там была свежая зелень, тень и относительная прохлада, но все эти места были сравнительно далеко.

Лидия Твелькмейер отмечает, что и тогда, как сейчас река Кубань была хоть и широкая, и глубокая, но с мутной водой коричневого цвета.

- Как мы потом выяснили, в городе хорошо было только весной, в апреле-мае, когда цвели фруктовые сады, которые опоясывали весь город, да осенью, в сентябре-октябре, когда деревья гнулись под тяжестью фруктов. Зима была короткая, но суровая, в январе-феврале с морозами до 20°, обилием снега и страшными ледяными ветрами, знаменитыми норд-остами. В марте шли дожди, и была непроходимая черноземная грязь, в ноябре — тоже. А летом — ни капли дождя и палящее солнце, - так описывает петербурженка Екатеринодар.

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