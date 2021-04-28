Такого еще не было: последний звонок на Кубани прозвенит раньше обычного

Однако радоваться рано - впереди школьников ждут экзамены и поступление в вузы Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Выпускные экзамены, ЕГЭ, летние лагеря и путешествия с родителями – все это ждет учеников Кубани уже меньше чем через месяц. Последний звонок в Краснодарском крае в 2021 году прозвенит раньше на несколько дней. Обычно учеба в школах Кубани заканчивается 25 мая, но не в этом году.

В распоряжении редакции «КП»-Кубань» оказалось письмо из министерства образования Краснодарского края, согласно которому учебный год для 1-4, 9 и 11 классов закончится 21 мая, а 5-8 и 10 классы отправятся на каникулы 28 числа.

В документе прописано "рекомендуем". Фото: скриншот указа

- Такого еще не было. Мы думаем, что это связано с подготовкой школьников к выпускным экзаменам или ковидом, но за все время моей работы это первый случай, - прокомментировал ситуацию один из преподавателей школы в краевом центре.

Также учеников и учителей в Краснодарском крае смутили длинные майские выходные. Напомним, учреждения образования Кубани отправятся отдыхать на целых десять дней – с 1 по 10 число.

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