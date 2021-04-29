В городе оборудованы пикниковые поляны Фото: Юлия БАРАНОВА

Президент России Владимир Путин сделал майские праздники 10-дневным марафоном отдыха. Туроператоры предупредили отдыхающих о дефиците хороших отелей в Сочи. В этом сезоне курорт ожидает большой наплыв туристов. Такие прогнозы делают специалисты индустрии гостеприимства после прекращения полетов в Танзанию и Турцию. За 10 праздничных дней город надеются принять более 200 тысяч гостей. «КП» – Кубань» выяснила, где в Сочи пожарить шашлыки

С 1 мая на курорте откроются пляжи и туристические маршруты. Но есть еще и третий традиционный майский вариант отдыха – поездка на шашлыки. В городе оборудованы пикниковые поляны. Рассказываем, где в Сочи пожарить шашлыки.

Самшитовая сказка

Прогулочно-познавательный маршрут находится в Адлерском участковом лесничестве Сочинского национального парка в квартале 33, выдел 24. Его главная достопримечательность - величественные деревья самшита колхидского, достигающего в диаметре до 24 см, а также деревья тиса ягодного.

- На маршруте оборудованы пикниковые площадки с местами отдыха, лесопарковой мебелью, беседками и кострищами, что позволяет отдыхать в любую погоду. «Райский уголок» - это место отдыха у реки Мзымта с разветвленной сетью троп, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Речная прохлада

Этот прогулочно-познавательный маршрут тоже находится в Адлерском участковом лесничестве в квартале 18, выдел 20,21. Он пролегает по правому берегу реки Мзымта.

- Здесь пикниковые комплексы оборудованы большими деревянными столами с лавками под навесами, металлическими мангалами, беседками, - уточнили в пресс-службе нацпарка.

При въезде на маршрут оборудована стоянка для автомобилей, рядом есть кафе.

Ноев Ковчег

Эта пикниковая зона расположена в ущелье Ах-Цу – одном из самых глубоких и живописных на Кавказе.

Удобный заезд, автостоянка, отсыпанные щебнем прогулочные тропы, оборудованные пикниковые комплексы разных видов (в виде беседки, или столы со скамьями) пользуются популярностью у любителей отдыха на природе.

Естественный ольховый массив у реки встречает гостей очень чистым и свежим воздухом. Здесь можно побродить по ландшафтам, искупаться в реке и пожарить в Сочи шашлыки.