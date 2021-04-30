Их маленький Париж? Что сказал бы герой книги Виктора Лихоносова, пройдясь по улицам Краснодара сегодня

Виктор Лихоносов

Книга Виктора Лихоносова – портретная галерея кубанских казаков и вместе с тем путеводитель по улочкам послереволюционного Краснодара. В начале романа «Наш маленький Париж» главный герой Бурсак возвращается из эмиграции спустя 40 лет. И свой город не узнает.

Виктор ЛИХОНОСОВ:

Чудо было в том, что он все же приехал домой, приехал поездом; с бывшей Черноморской станции прокатил его скоро троллейбус, и на углу улиц Мира и Красной ему какой-то юноша подтащил тяжелые фибровые чемоданы. Все! Он дома.

«КП» - Кубань» предложила историку Виталию Бондарю представить, как бы реагировал Бурсак, окажись он в городе Краснодаре в 2021 году. Вот едет Бурсак в троллейбусе по улице Мира.

Виталий БОНДАРЬ:

Для него она не Мира, а Екатериненская. Для него те названия – часть жизни. Если бы он сейчас увидел эту улицу, то он сильно бы изумился! Он и тогда в 64-м году восклицает удивлённо. А нынешний город это даже не тот Краснодар. Но за что-то его взгляд зацепился бы. Например, он узнал бы усадьбу Акулова. Её нынешний адрес Мира 82. Это эталонная городская усадьба и она неплохо сохранилась.

Виктор ЛИХОНОСОВ:

За сорок лет, которые Дементий Павлович Бурсак провел на чужбине, все разрослось, обновилось и изменило домашний облик… вниз по Екатерининской, на поперечной Котляревской улице, не заслоняли собой Карасунское русло триумфальные Царские ворота. И пожарной каланчи над теперешним книжным магазином тоже не было.

Виталий БОНДАРЬ:

Где улица Суворова он пересекал бывшее известное ему русло Карасуна, тогда называлось – Карасунский канал. На улицах Котлеревской и Екатериниской стояли Царские ворота. Триумфальные ворота или Алесандровские, как их ещё называли, в 1888 году были построены к приезду Алесандра III. Ворота были визитной карточкой Екатеринодара. А разобраны они были 1928 году.

Виктор ЛИХОНОСОВ:

В выросшем и постаревшем без него сквере он, подняв голову, суеверно глядел в ту небесную точку, где бронзовая рука царицы Екатерины держала когда-то длинный тоненький крест. За ее спиной, через Бурсаковскую улицу, размещался тогда дворец наказного атамана Бабыча. Нынче там стояла новая четырехэтажная школа.

Виталий БОНДАРЬ:

- Памятника Екатерине в 64-году не было. А если бы Бурсак оказался на этом месте сегодня, то заметил бы что императрица смотрит в другую сторону. Исторически она смотрела на Север, в центр города. Её фигура была в точке пересечения лучей вот этого сквера, а сквер перетекал в дворцовый сад.

Школа была построена после войны на фундаменте дворца наказного атамана. Сохранились фрагменты ограды по улицу Пушкина, в прошлом Крепостной, и по улице Красноармейской сохранились. Ограда – памятник культурного наследия и охраняется законом.

Виктор ЛИХОНОСОВ:

И чем же, скажите, не Париж? - такой же многоязычный город, в котором издавна застряли, обжились и разбогатели армяне, турки, греки, болгары, евреи, немцы и даже персы...))

Виталий БОНДАРЬ:

Название «Наш маленький Париж» - это лёгкая ирония. А сегодня многие эту фразу воспринимают буквально и начинают из Краснодара лепить Париж. В Париже, если кто-то и знает Краснодар, никто его так не воспринимает. Это два совершенно разных города. А Бурсак говорит про дымку, это для эмигранта так, сравнения сами рождаются.

Сейчас от маленького уютного зеленого города, который знал герой произведения Лихоносова Бурсак остались лишь фрагменты. Дементий Павлович Бурсак, наверное бы, сожалел.

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