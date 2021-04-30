Еще не май, а уже ад: Краснодар парализовали 10-балльные пробки

Ситуация на дорогах удручающая.

На календаре - 30 апреля. А в Краснодаре не продохнуть. Город сковали жуткие пробки. Такие заторы обычно бывают в предпраздничные дни, когда горожане массово едут за подарками и за угощениями к столу. А тут на носу - целые 11-дневные каникулы, так что сложная дорожная ситуация в краевом центре объяснима.

Стоит сказать, что к вечеру обстановка в городе стала только хуже. Основные транспортные артерии города выкрасились в бордовые тона на интерактивных картах. Аномальное скопление машин провоцирует пробки даже там, где раньше их никогда не было.

По оценке «Яндекс.Пробок», машины стоят буквально везде. Авто с трудом едут по улице Северной - сложная ситуация от Садовой до Тургенева, а также от Янковского до Ялтинской.

Фото: yandex.ru/maps

Ни проехать на улице Красной от драмтеатра до «Авроры».

Тяжелая дорожная ситуация на Зиповской. Пробка здесь растянулась на два километра. Аналогичная ситуация на улице 40-летия Победы, где затор раскинулся на три километра.

Без слез не взглянешь на улицу Тургеневу - там автомобилистам придется постоять минимум час. Проблематично добираться и тем, кто поедет по Дзержинского, - красная линия идет почти по всей улице.

Наглухо стоит Кубанская набережная, правда, только в сторону Тургеневского моста. Намертво встали улицы Восточно-Кругликовская и Школьная в сторону Северной.

Заторы образовались и на въездах в Краснодар. Минимум час в пробки проведут те, кто сейчас стоят на Тургеневском мосту. Затор здесь начинается от Новой Адыгеи.

Чуть легче проехать на Яблоновском мосту, но перед ним на Захарова жуткая пробка.

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