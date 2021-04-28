Где туристы встанут в пробки на пути к Черному морю Фото: Михаил ПАТЛИС

В начале мая в Краснодарский край приедут тысячи туристов из других регионов России. Эксперты прогнозируют рекорды по всем основным показателям. Уже сейчас в отелях не осталось свободных мест, гостевые дома тоже заполнены. То, что будет твориться на набережных и пляжах, - страшно представить. Отдельная песня - трассы. Большинство жителей страны рвануть на побережье решили на машине, так что на пути к морю ожидается праздничное стояние.

- В мае сотрудники ГИБДД, как и во время летнего курортного сезона, будут дежурить на дороге. Их маршрут патрулирования пролегает на протяжении всех трасс в Краснодарском крае, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кубани. - Особое внимание уделяется самым оживленным участкам, где идет пересечение пешеходных и транспортных потоков.

С открытием курортного сезона, который в этом году стартует с 1 мая, поток машин на дорогах к морю с обычных 15-20 тысяч авто в сутки вырастет до 40-50 тысяч. Трассы такого «напора» не выдерживают, потому и поездка занимает в два раза больше времени.

Где придется стоять в пробке

Традиционное столпотворение у села Дефановка, что находится в десяти километров от Джубги. Пробки в пик сезона растягиваются на несколько километров. Связано это с «бутылочным горлышком», которое образуется из-за сужение полос. Исправить ситуацию, конечно, поможет строительство новой магистрали, но пока новой дороги нет даже в проекте.

А еще в заторах традиционно стоят туристы, которые едут в сторону Новороссийска. Между городом-героем и Крымском на узкой трассе уже с мая полно зерновозов, объехать которые нельзя по правилам дорожного движения. Так что большинство автолюбителей руководствуются принципом - тише едешь, дальше будешь.

Еще одна причина заторов на трассах в Краснодарском крае - ремонт дорог. Масштабная реконструкция на участках идет строго по графику. Временно прекратить работы не везде возможно - это может ухудшить дорожную ситуацию летом, когда машин станет еще больше.

Так, например, в апреле начался ремонт участка трассы М-4 «Дон» в Геленджике. Отрезок протяженностью 9,15 километра проходит через город-курорт и село Возрождение.

На участке полностью заменят дорожное полотно, а в трех местах, где часто происходят оползни, возведут защитные сооружения - подпорные стены из свай, объединенных в монолитную конструкцию. А еще проведут ремонт водопропускных труб. Кроме того, дорожники обновят шесть мостов — через реки Жане и Ятликова Щель, Ачибс и Шебс, а также ручьи Клингерова Щель и Угольная Щель.

Работы продлятся до осени 2022 года — перерыва на время курортного сезона не будут.

- Во время капитального ремонта разрешенная скорость для автомобилистов на этом участке ограничена до 40 км/час, - уточняют «КП» в «Автодоре». - На мостовых сооружениях и участках ремонта водопропускных труб около села Возрождение вводится реверсивный режим движения. Регулироваться поток машин будет светофорами.

Так что этот участок автомобилисты с ветерком проехать не смогут.

Какая обстановка в Сочи

А вот на курорте решили пойти на встречу отдыхающим и оптимизировать дорожную сеть.

Так, например, к началу майских праздников планируют снять реверс в районе села Дедеркой Туапсинского района. Это позволит уменьшить пробки в Сочи 2021.

Облегчить жизнь водителям хотят и на других участках. Например, сейчас на федеральной дороге А-147 идет строительство подземных и надземных пешеходных переходов, ремонтно-восстановительные работы на мостовом сооружении, а также ликвидация оползневых участков. Ремонт здесь ведут опережающими темпами — дорожники все рассчитали. Так что на время майских праздников здесь будет перерыв. На качестве работ, как говорят в Упрдор «Черноморье» это не отразится.

ВАЖНО!

Где стихнет техника

- Поселок Лоо, где строят три перехода (один подземный и два надземных) и мост;

- Поселки Якорная Щель и Вардане, где возводят по одному надземному переходу;

- Лазаревский район: участки в районе Головинки (132-й километр), Лоо (158-й километр) и Дагомыс (168-й километр).

Кроме того, на нерегулируемых пешеходных переходах в Сочи выставят посты. Сотрудники ДПС помогут регулировать движение.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что погода в Сочи на майские праздники 2021 будет располагать и к пляжному отдыху, и к треккингу в горах. Синоптики обещают, что начало мая обещает быть солнечным и теплым. Курорт откроет летний сезон. Для туристов откроют пляжи и экомаршруты, запустят экскурсии, но все же отпускникам стоит подготовиться - пробки в Сочи 2021 будут серьезные.

НА ЗАМЕТКУ

«Комсомолка» решила не терять время в пробках и обошла их... окольными путями.

КОНКРЕТНО

Как добраться к морю без пробок

В Джубгу

Опытные кубанские водители советуют объезжать бутылочное горлышко около Джубги, сделав крюк из Краснодара, через Майкоп. Ехать придется на 204 километра дальше, нежели чем по трассе М4 «Дон», зато почти без пробок. Ориентировочное время в пути – пять-шесть часов.

Если едете со стороны Новороссийска (и даже Геленджика или Архипо-Осиповки), можно уйти через Славянск-на-Кубани в объезд Краснодара через Тимашевск.

В Геленджик

Если выехать из Краснодара по федеральной магистрали в сторону Новороссийска, а далее свернуть сразу перед поселком Афипским влево и добраться до станицы Смоленской, то можно найти «потайную» дорогу. За 15-20 минут вы выберетесь на участок между селом Молдаванка и Дефановкой. Пусть и не весь существующий там затор объедете, но время все равно сэкономите.

В Новороссийск

Чтобы проехать к городу-герою, нужно свернуть по дороге от Крымска вправо на анапскую трассу. Идет она через станицу Варениковскую, Гостагаевскую, Натухаевскую, Раевскую. Автомобилистам нужно добраться до поста ДПС рядом с поселком Верхнебаканским, а оттуда уже рукой подать до Новороссийска. Объезжая места заторов, сэкономите больше полутора часов.

В Сочи

С сторону Туапсе и Сочи можно попасть через альтернативный вариант - через Шаумянский перевал. Если начинать путь в Краснодаре, то нужно ехать в сторону Горячего Ключа, а затем повернуть на Саратовскую, доехать до Апшеронска и далее - до Хадыженска. Тем, кто хочет воспользоваться объездным путем через Шаумян, стоит знать, что этот участок дороги грунтовой - здесь много пыли, но и транспорта намного меньше. Езда через перевал обычно составляет около 20-30 минут.

КСТАТИ

Объезжаем затор по воде

Из Новороссийска в Сочи с мая будут курсировать «кометы». Так что в пробках можно будет не стоять, а преодолеть расстояние по волнам.

Компания, которая занимается организацией перевозок, уже приобрела для этих целей скоростной катамаран «Грифон». На линию также планируют поставить «Комету».

Преимуществ у водного транспорта сразу несколько. Во-первых, судно вмещает до 120 пассажиров и может развивать скорость более 50 км/час. Во-вторых, из Сочи в Новороссийск туристы смогут добраться всего за 3,5-4 часа. Что же касается стоимости, то билет на человека обойдется в 800-1000 рублей.

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