Погода в Сочи на майские праздники 2021: солнечных дней будет больше

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Погода в Сочи на майские праздники 2021 будет располагать и к пляжному отдыху, и к треккингу в горах. Синоптики обещают, что начало мая обещает быть солнечным и теплым. Дожди в Прибрежном кластере курорта маловероятны. Температура воздуха в ночные часы до +12°С, днем до +20°С.

- Весна уже полностью вступила в свои права, вовсю цветет главный вестник тепла – сакура, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что погода в Краснодарском крае на майские праздники 2021 может разочаровать. Длинные выходные в этом году - особенное время. Майские совпадают с празднованием светлого праздника Пасхи. Поэтому интерес к погоде у жителей региона повышенный. Эту весну кубанцы уже назвали аномальной. В апреле, вместо потепления на Краснодарский край обрушился холодный циклон. Он больше месяца испытывал на прочность жителей Кубани.