Погода на майские праздники 2021 в Краснодарском крае: выезду на шашлыки могут помешать дожди и ветры

Пасмурная погода может испортить праздники Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае майские праздники 2021 – особенное время. Выходные совпадают с празднованием светлого праздника Пасхи. Поэтому интерес к погоде у жителей региона повышенный. Эту весну кубанцы уже назвали аномальной. В апреле, вместо потепления на Краснодарский край обрушился холодный циклон. Он больше месяца испытывал на прочность жителей Кубани. Резкое потепление сменялось холодами и метелью.

На ближайшие сутки в Краснодаре синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западной четверти с переходом на северо-восточный и восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 7°С, днем - от 12 до 14°С.

В последующие двое суток в регионе ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Причем, осадки могут быть сильными, с грозой.

- 27 апреля ночью местами кратковременный дождь, в отдельных районах южной половины края сильный, днем без существенных осадков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Температура воздуха ночью от 5 до 10°С, днем от 11 до 16°С. На Черноморском побережье переменная облачность, временами дождь. 27 апреля на участке Анапа-Геленджик существенных осадков не будет. Ветер будет дуть юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 7 до 12°С, днем от 11 до 16°С.

А в Сочи в мае могут быть смерчи. Апрельские смерчи заметили очевидцы над побережьем в районе Сочи. На курорте в ближайшие дни ожидается пасмурная, дождливая погода. Фото смерчей на горизонте жители курорта выложили в соцсетях. Но синоптики отмечают слабость весенних «воронок» по сравнению с летними.

- Смерч – это сильный маломасштабный вихрь с вертикальной осью в виде столба или воронки любой интенсивности, направленный от облака к подстилающей поверхности, - сообщили в Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.