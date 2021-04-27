Эксперты объяснили причину ажиотажного спроса на отдых в Сочи на майских праздниках

Фото: sochi.ru.

Эксперты отмечают ажиотажный спрос на отдых в Сочи на майских праздниках. Повышенный спрос связывают с закрытием Турции и объявлением длинных выходных. Об этом сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

- Спрос на отдых в Сочи и ранее был достаточно высоким, но при этом два фактора – закрытие Турции и объявление длинных выходных - привели к ажиотажу, - пояснил Вадим Прасов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что погода в Сочи на майские праздники 2021 будет располагать и к пляжному отдыху, и к треккингу в горах. Синоптики обещают, что начало мая обещает быть солнечным и теплым. Курорт откроет летний сезон. Для туристов откроют пляжи и экомаршруты, запустят экскурсии.