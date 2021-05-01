СК: Директора департамента мэрии Сочи подозревают в получении взятки в 75 млн рублей

Расследование дела продолжается

Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его 50-летний знакомый подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- По данным следствия, осенью прошлого года гендиректор одной из строительных компаний сообщил 50-летнему мужчине, что хочет построить апартаменты в Адлерском районе. Фигурант сказал, что за 75 миллионов рублей, которые он передаст директору департамента архитектуры и градостроительства, можно ускорить оформление и выдачу разрешительных необходимых для строительства документов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

В получении взятки подозревается Сергей Добромыслов. Фото: sochi.ru

При этом мужчина пригрозил тем, что при отказе в передаче денег, строительство комплекса станет невозможным. Застройщик согласился и через несколько месяцев передал 3 миллионов 750 тысяч рублей. Но позже обратился с жалобой в компетентные органы.

- Вечером 30 апреля 2021 года в одном из кафе города заявитель передал чиновнику и его знакомому вторую часть из требуемой взятки – 20 миллионов рублей. После этого его задержали оперативные сотрудники ОЭБиПК УВД Сочи, - отметили в СУ СК РФ по региону.

В настоящее время в отношении директора департамента мэрии Сергея Добромыслова возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, выяснятся все обстоятельства случившегося.