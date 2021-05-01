Более 2 тысяч человек ожидают вылета в Сочи из-за коллапса на фоне низкой облачности

Видимость улучшилась, аэропорт начал прием самолетов

В аэропорту Сочи в ночь на 1 мая не смог приземлиться 21 самолет из-за низкой облачности. Лайнеры ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили в международном аэропорту курортного города.

- Этой ночью не смог прибыть в пункт назначения 21 рейс. Низкая облачность в районе аэропорта не позволяла экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, они ушли на запасные аэродромы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Фото: instagram.com/love.sochi

Утром 1 мая видимость в районе воздушной гавани улучшилась. Аэропорт возобновил прием самолетов, сейчас он работает с запредельной нагрузкой.

- Аэропорт Сочи готов к обслуживанию с запредельной нагрузкой, чтобы выйти в расписание, - добавили представители аэропорта.

Фото: instagram.com/malovskiemedvedy

Вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса. Сейчас в терминале в настоящее время ожидают вылета более 2 тысяч человек. После 9 часов утра ожидается ещё прибытие около 2 тысяч пассажиров.

С пассажирами работают представители авиакомпаний. В связи с изменениями в расписании аэропорт рекомендует уточнять время прибытия и вылета рейсов на онлайн табло и в авиакомпаниях.

Напомним, что 1 мая в Сочи стартовал высокий летний сезон. Сегодня в городе находится одномоментно более 100 тысяч гостей. Открылись первые 14 пляжей.