Таких размеров не бывает! В Черном море выловили гигантскую камбалу

Фото: instagram.com/barabulka_sochi

Гигантскую камбалу выловили рыбаки в Черном море недалеко от Сочи. Когда тянули сети, мужчины подумали, что попались сразу несколько рыбешек – пришлось напрячься, чтобы поднять добычу на судно. На удивление в неводе оказалась один калкан.

- Таких размеров не бывает! – не могли поверить своим глазам рыбаки.

Они сразу же сняли на видео улов и похвастались в соцсетях.

- Рекорд! Самая крупная камбала в этом сезоне! – восхитились собственной добычей рыбаки в Instagram.

Гигантская камбала оказалась весом в 18 килограммов, а в длину – около метра.

Эксперты рассказали «КП», что калкан – одна из наиболее крупных рыб Чёрного моря. Некоторые особи могут иметь длину около 80 сантиметров и вес до 15 килограммов. Но ее средний размер – три-пять килограммов.

- Этой камбале просто повезло прожить столько времени и попасть в хорошее откормное место. Не исключено, что в море есть более крупные особи, - сказал «КП»- Кубань» краснодарский эколог Вениамин Голубитченко.

Стоит сказать, что мелкую камбалу рыбаки выпускают в море, а этой, гигантской, повезет оказаться на чьем-то столе.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре рыбак вытянул из озера гиганта и обомлел. Еще бы - такой улов встречается не часто. А уж в местных Карасунах такого сома, кажется, никогда и вытаскивали - весом в 26 килограммов.