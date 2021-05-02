Датчик неисправности сработал на самолете, который летел из Сочи в Москву

Авиаинцидент произошел во время полета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиаинцидент случился накануне днем 1 мая. Из аэропорта Сочи в Москву вылетел Boeing 737-800. Cамолет поднялся в воздух с задержкой. Причиной тому стала низкая облачность, которая с самого утра испортила настроение пассажирам и привела к коллапсу в аэропорту.

Примерно через 15 минут после вылета в самолете сработал датчик о неисправности системы наддува. Командир воздушного судна тут же доложил об этом диспетчерам.

- Как правило, датчик наддува касается всего самолета, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах. - Когда воздушное судно набирает высоту, то давление в кабине и салоне, благодаря наддуву, становится больше, чем за бортом самолета.

Грубо говоря, эта система позволяет поддерживать комфортное давление - примерно, как на высоте 1 километр, то есть, чтобы самочувствие пассажиров было нормальным. Неисправность же этой системы может привести к разгерметизации.

Самолет успешно приземлился.

- Это не самая критичная ситуация, так как все остальные системы управления самолетом работали нормально, - добавляет источник.

В итоге командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В аэропорту Домодедово самолет приземлился в 17:00. Никаких сложностей не возникло - посадка прошла успешно. Как удалось узнать «КП» - Кубань», никто из летевших пассажиров не пострадал, а вот воздушное судно осматривают техники.