Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 мая 2021: стали известны самые зараженные районы региона

Фото: Иван МАКЕЕВ.

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за ситуацией по ковиду в регионе и публикует последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 3 мая 2021 года. За минувшие 24 часа еще 100 человек заразились опасной инфекцией, в их числе - трое детей. При этом всего с начала пандемии подтверждено 45696 случаев COVID-19.

Отметим, что в ковидных госпиталях сейчас находятся 1239 пациентов. В тяжелом состоянии 62 пациента - они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, на ЭКМО – трое людей.

Региональный оперштаб назвал районы, которые вошли в топ с самым большим количеством зараженных. Лидером по числу заболевших за сутки стал Белореченский район, где зафиксировано 11 новых случаев заражения. Далее идут Туапсинский, Брюховецкий и Павловский районы - там зарегистрировали по четыре новых случая. За ними следует Усть-Лабинский район, где трое инфицированных.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 12 мая 2021 года.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 3 мая 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зарегистрировали 27 инфицированных.

Коронавирус в Анапе 3 мая 2021

В Анапе положительный тест на ковид получили шесть человек.

Коронавирус в Сочи 3 мая 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у девяти жителей.

Коронавирус в Геленджике 3 мая 2021

В Геленджике за последние сутки коронавирусная инфекция ну у кого не выявлена.

Коронавирус в Туапсе 3 мая 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружили 4 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 3 мая 2021

В Ейском районе коронавирус зафиксировали у двоих пациентов.