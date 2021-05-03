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Общество3 мая 2021 14:02

Почему в Краснодарском крае курорты открыты, а кладбища закрыты

Эпидемиологи наложили ограничения на посещение кубанцами ритуальных мест, тогда как туристический сезон бьет рекорды
Ева МУР
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На погосты лучше не ходить

На погосты лучше не ходить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае пока нет поводов для беспокойства из-за эпидобстановки. За последние месяцы число заболевших коронавирусом стабильно снижается ежесуточно. Сегодня, 3 мая, зафиксировано 92 заразившихся, а вчера их было 105. Эти наблюдения за статистикой позволили эпидемиологам согласиться на старт курортного сезона с 1 мая. И россияне, счастливые, раскупили все турпутевки. Только за 10 дней майских праздников, по самым предварительным подсчетам, в курортных городах региона побывают около полумиллиона гостей.

Между тем, все больше муниципалитетов Кубани поддержали рекомендации оперштаба по коронавирусу закрыть для посещения кладбищ в Радоницу.

Напомним, они были озвучены на заседании в четверг, 29 апреля.

- Туда всегда устремлен огромный поток людей и, конечно, гарантировать соблюдение всех требований Роспотребнадзора проблематично. Это значит, что мы можем получить всплеск заболеваемости после праздников, - сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

"Комсомолка" выяснила, почему в итоге курорты открыли, а кладбища закрыли.

- Во-первых, динамика по зараженным по всей стране стабильно положительная. Тем более она была такой, когда принимались решения о начале курортного сезона, - пояснил "КП" - Кубань" собственный источник, знакомый с ситуацией. - За несколько дней до старта, когда и путевки, и места в здравницах в Краснодарском крае были раскуплены туристами, начали поступать тревожные новости о небольшом росте зараженных в Москве. В условиях такого спроса на отдых нерационально принимать решения об ограничении работы курортов. Чего не скажешь о кладбищах на Кубани. Нестрашно, если вместе с потоком людей жители туда не попадут. Помянуть родственников можно в любой другой день.

Между тем, 11 мая в Краснодарском крае объявлен выходным днем. И этот день можно использовать для поминовения усопших, но в семейном кругу.

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