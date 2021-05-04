Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 мая 2021: самыми зараженными районами стали три

Прививки можно сделать и в праздники

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за ситуацией по ковиду в регионе и публикует последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 4 мая 2021 года. За минувшие 24 часа еще 92 человека заразились опасной инфекцией. При этом всего с начала пандемии подтверждено более 45 тысяч случаев COVID-19.

Отметим, что в ковидных госпиталях сейчас находятся 1239 пациентов. В тяжелом состоянии 62 пациента - они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, на ЭКМО – трое людей.

Региональный оперштаб назвал районы, которые вошли в топ с самым большим количеством зараженных. Лидером по числу заболевших за сутки стал Краснодар, где зафиксировано 28 новых случаев заражения. Далее идут Сочи и Армавир.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 12 мая 2021 года. Все праздники работают пункты вакцинации. Прививку от коронавируса можно сделать по прежним адресам.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 4 мая 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зарегистрировали 28 инфицированных.

Коронавирус в Анапе 4 мая 2021

В Анапе положительный тест на ковид получили шесть человек.

Коронавирус в Сочи 4 мая 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у девяти жителей.

Коронавирус в Геленджике 4 мая 2021

В Геленджике за последние сутки коронавирусная инфекция ну у кого не выявлена.

Коронавирус в Туапсе 4 мая 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружили 4 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 4 мая 2021

В Ейском районе коронавирус зафиксировали у двоих пациентов.